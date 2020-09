Antonella Clerici, il retroscena sul contratto che ha appena firmato: “È la prima volta”, le parole della conduttrice Rai.

Ormai ci siamo! Manca sempre meno al ritorno in tv di Antonella Clerici, che dopo due anni di stop, tornerà in onda con È sempre mezzogiorno. Si tratta di un nuovo programma, che andrà in onda nella fascia oraria dove eravamo abituati a vederla con La prova del Cuoco, dalle 12.00 alle 13.30. Una nuova sfida per la conduttrice, che porterà in tv la magia del suo bosco: la trasmissione, infatti, si ispira proprio alla casa della Clerici, ad Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria, immersa totalmente nella natura. Ma c’è un retroscena che forse non tutti conoscono e che riguarda il contratto che la conduttrice ha appena firmato con la Rai. A raccontarlo è stata lei, in un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano. Scopriamo di cosa si tratta.

Antonella Clerici, il retroscena sul contratto: “Ho firmato per un anno”

Il grande giorno sta per arrivare: lunedì 28 settembre, a partire dalle ore 12.00, Antonella Clerici tornerà in tv con un nuovo programma di cucina, direttamente da Milano, poco distante dalla sua attuale abitazione. La trasmissione si chiama È sempre mezzogiorno, ed è pronta a riempire la fascia oraria della tarda mattinata, con ricette, allegria, e tantissimi ospiti. Come dichiarato dalla conduttrice, non sarà una ‘gara tra cuochi’, come lo era La Prova del Cuoco: la cucina sarà solo il contesto, lo spunto per parlare di temi di attualità, ovviamente leggeri e di intrattenimento. In un’intervista a Il Fatto Quotidiano, la Clerici svela un retroscena che riguarda proprio il nuovo contratto appena firmato. “Ho firmato per un anno ed è la prima volta dopo tantissimo tempo. L’ho fatto proprio perché voglio mettermi alla prova”.

Una prova che i telespettatori non vedono l’ora di vedere! Ormai manca davvero poco al grande debutto, che ci sarà lunedì 28 settembre. “L’idea è quella di incontrarsi in cucina e parlare, chiacchierare”, racconta la Clerici, che anticipa che nel suo programma si parlerà molto di amore! Noi non vediamo l’ora di seguirlo, e voi?