In una sua recentissima intervista, Claudio Amendola si è lasciato andare ad un’inaspettata rivelazione: ‘Mi ha salvato la vita’, cos’è successo.

Attualmente in onda con la serie televisiva di successo ‘Nero a metà’, Claudio Amendola è uno degli attori più amati ed apprezzati dello spettacolo italiano. Protagonista di tantissime pellicole cinematografiche, serie televisive e film, l’attore romano decanta di un curriculum alle spalle molto ma molto ricco e, soprattutto, da invidiare. Pensate, la sua carriera è iniziata quasi quaranta anni fa. E, dopo la sua prima apparizione, il buon Amendola non si è mai più fermata. È proprio di questo, infatti, che, in una sua recentissima intervista per Vanity Fair, Claudio ha parlato ampiamente. Da come si può chiaramente immaginare, quaranta anni di carriera sono davvero immensi. Quindi, è più che normale che, magari, si vorrebbe cambiare o, addirittura, modificare qualche cosa. E, d’altra parte, l’attore romano non fa affatto fatica a nasconderlo. Certo, ci sarebbe qualche cosa che cambierebbe. Ma ci sono anche altre che, invece, non cambierebbe affatto. E che, addirittura, porta nel suo cuore. Di che cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli. Vi anticipiamo soltanto che, in suddetta intervista, si è lasciato andare ad una vera e propria inaspettata rivelazione.

Claudio Amendola, l’inaspettata rivelazione: le parole a sorpresa

Ancora prima dell’inizio della seconda stagione di ‘Nero a Metà’, definita dall’attore principale molto più ricca di tensione, Claudio Amendola si è raccontato in una video intervista a Vanity Fair. In quest’occasione, oltre a parlare, com’è giusto che sia, delle nuove puntate della serie televisiva, che, tra l’altro, stanno riscuotendo un successo davvero assoluto, il famoso attore romano ha parlato anche della sua lunghissima e celebre carriera. Era davvero giovanissimo, come dicevamo precedentemente, quando ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della recitazione. Eppure, da quel momento, di cose ne sono cambiate. È proprio per questo motivo che, come rivelato anche dal diretto interessato, ci sarebbe qualche cose che, se tornasse indietro, cambierebbe. ‘Poche cose rifarei se potessi ripercorrere questi 40 anni, e forse sarebbe un errore’, ha detto il buon Amendola. Certo, non tutto, sia chiaro. Ciò che, infatti, gli rimarrà sempre nel cuore e che, soprattutto, non potrà mai cambiare sono le ore trascorse sul set in compagnia di sua padre e: ‘Mi rimangono i rapporti umani avuti con Carlo Vanzina, Marco Risi, Antonello Fassari e Barbara De Rossi, tanto per citare qualche nome’. Ma non solo. Il suo lavoro, infatti, gli ha fatto conoscere l’amore della sua vita, Francesca Neri. Ed è per questo motivo che l’attore sarà per sempre grato al suo lavoro.

‘Sono grato a questo mestiere perché mi ha fatto conoscere mia moglie che mi ha salvato la vita’, ha detto in merito Claudio Amendola. Una rivelazione del tutto inaspettata, c’è da ammetterlo. Ma che, d’altra parte, sottolinea ancora una volta lo splendido rapporto che i due hanno costruito negli anni.