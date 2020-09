Coronavirus, De Luca emette una nuova ordinanza: adesso è ufficiale

Coronavirus, Vincenzo De Luca emette una nuova ordinanza: adesso è veramente ufficiale, in cosa consiste e quali saranno le sanzioni per i trasgressori

Sappiamo bene che l’arrivo del Coronavirus ha reso tutto molto diverso, non solo in Italia, ma anche in moltissimi Paesi del mondo e dell’Europa. Nessuno era preparato a questo virus e alla distruzione che ha portato dietro di se senza che si potesse far nulla. Nessuno sa precisamente da dove sia partito il virus, nonostante la miriade di tesi complottistiche, ma la verità è che lo si sta ancora studiando, nella speranza di poter trovare una cura al più presto. Ogni presidente di regione ha preso provvedimenti e ha provato a seguire il proprio istinto e il proprio buon senso, in modo da guidare i propri cittadini. Tra i presidenti che certamente si sono distinti per impegno e a volte anche per i modi un po’ troppo coloriti, appare Vincenzo De Luca, presidente della regione Campania. Chi non ha mai visto una sua conferenza stampa probabilmente o mente, o non ha social. Lei è sicuramente tra coloro che maggiormente premono per la sperimentazione del vaccino Italiano prosegue e si suppone che la sperimentazione dovrebbe concludersi nei prossimi mesi e che la distribuzione dovrebbe avvenire nel 2021. Nel frattempo sono sempre più gli studi sul virus, che stanno portando alla luce aspetti inquietanti e preoccupanti del virus.

Diventato famoso per le sue ‘minacce’ al popolo napoletano, si è distinto anche per diligenza, grazie al suo operato, la regione ha resistito bene al lockdown, anche se a volte lo abbiamo sentito sbottare. Adesso però si deve tornare al vigore, per abbassare nuovamente il numero di contagiati. Il presidente rieletto per il secondo mandato, ha deciso di prendere una decisione davvero molto forte. Si ritorna all’obbligo della mascherina tutta la giornata, anche all’aperto.

“Occorre ripristinare immediatamente comportamenti responsabili, a maggior ragione con l’apertura delle scuole… Se vogliamo evitare chiusure generalizzate è necessario il massimo rigore. l’obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare la mascherina anche nei luoghi all’aperto, durante l’intero arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale, fatte salve le previsioni degli specifici protocolli di settore vigenti“. Queste le parole durissime del presidente. Resta ora da capire quali saranno i provvedimenti per i trasgressori dell’ordinanza appena emanata da De Luca.