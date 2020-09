Daydreamer, brutto colpo per i fan della serie tv turca: la notizia è appena arrivata.

Non sembra esserci pace per la serie tv turca Daydreamer – Le ali del sogno. La soap opera con protagonista Can Yaman è andata in onda per tutta l’estate, tutti i giorni, alle ore 14.45, fascia oraria normalmente occupata da Uomini e Donne. E proprio quando, a settembre, è iniziata la nuova stagione del programma di Maria De Filippi, la programmazione di Daydreamer ha subito numerosi cambiamenti. Nelle ultime settimane, abbiamo assistito a un doppio appuntamento settimanale, il sabato e la domenica pomeriggio: il sabato prima di Verissimo, mentre, di domenica, prima di Domenica Live. Ma a quanto pare, questa settimana, ci sarà un nuovo cambiamento. Che non farà molto piacere ai telespettatori! Scopriamo di cosa si tratta e quando vedremo in onda l’amatissima soap opera che narra le vicende di Can Yaman e Sanem.

Daydreamer, brutto colpo per i fan: quando vedremo in onda la serie tv con Can Yaman

Brutte notizie in arrivo per i fan di Daydreamer! Dopo l’inizio di Uomini e Donne, l’appuntamento giornaliero con la serie tv con Can Yaman è stato sospeso, per dare spazio a sole due puntate, il sabato pomeriggio e la domenica pomeriggio. Ma, questa settimana, potrebbe cambiare ancora qualcosa. Come si vede dalla lista delle programmazioni Mediaset, pare proprio che l’appuntamento per domenica 27 settembre sia stato cancellato! Daydreamer, quindi, andrà in onda soltanto sabato 26, prima di Verissimo. Una notizia di certo non piacevole per i fan, che sono già dispiaciuti di non vedere le puntate ogni giorno.

Per il momento, quindi, bisognerà accontentarsi di una sola puntata, almeno per quanto riguarda questa settimana. Nel frattempo, la turbolenta storia d’amore tra il signor Can Divit e Sanem appassiona sempre di più i telespettatori. Riusciranno a superare tutti gli ostacoli e a viversi liberamente il loro sentimento? In attesa di ulteriori aggiornamenti sulla programmazione, appuntamento sabato, alle 15.10, per il nuovo appuntamento col la soap.