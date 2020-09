Elettra Lamborghini, drastico cambio di look prima delle nozze: ecco la ‘trasformazione’ della cantante a pochi giorni dal suo ‘sì’ con il dj Afrojack.

Elettra Lamborghini è in fermento, così come i suoi tantissimi fan, perché il giorno delle sue nozze si avvicina sempre di più. Il prossimo 26 settembre, infatti, l’amatissima cantante ed ereditiera sposerà il suo fidanzato Nick Van de Vall, meglio noto come dj Afrojack. La location sarà il lago di Como e non ci sono dubbi che la festa sarà davvero splendida, considerato anche che Elettra ha scelto Enzo Miccio come wedding planner. L’attesa, dunque, è davvero altissima, soprattutto perché la Lamborghini ha preannunciato che cambierà più volte l’abito e i suoi fan non vedono davvero l’ora di scorprire ogni dettaglio di questo splendido evento. Sempre molto attiva sui social, Elettra sta condividendo diversi momenti dei preparativi sul suo profilo Instagram. Del resto, è proprio sui social che ha annunciato mesi fa di aver ricevuto la proposta di matrimonio, per cui non poteva fare altro che condividere passo per passo questa esperienza con i suoi oltre 6 milioni di followers. Poco fa, ad esempio, Elettra ha mostrato su Instagram il suo nuovo look. La cantante, infatti, ha optato per un drastico cambiamento a soli due giorni dalle nozze. Siete curiosi di vedere cosa ha fatto?

Elettra Lamborghini, drastico cambio di look a pochi giorni dalle nozze: ecco come si è mostrata su Instagram

Elettra Lamborghini sta finalmente per sposare il suo amatissimo Afrojack, e a poche ore dalle nozze è super impegnata con gli ultimi preparativi. Si tratta proprio degli ultimissimi dettagli in vista della cerimonia, che si svolgerà sabato 26 settembre in una location da sogno sul Lago di Como. A poche ore dal grande giorno, però, la futura sposa ha deciso di fare un cambiamento nel suo look. Una piccola trasformazione, che però le ha dato un aspetto completamente nuovo. Siete curiosi di vedere come si è mostrata poco fa Elettra sui social? Beh, eccovi accontentati! La cantante ha deciso di dare un taglio netto ai suoi capelli, optando per un caschetto in vista delle nozze. E sta davvero benissimo! Giudicate voi stessi.

In questa foto, Elettra ha mostrato il suo nuovo look, che le dà un aspetto molto più sbarazzino. I suoi fan hanno apprezzato e anche il suo fidanzato, a giudicare dal commento, sembra felice del suo cambiamento. E voi cosa ne pensate?