Il ‘gran giorno’ per Elettra Lamborghini è ormai imminente, ma alle nozze qualcuno di importante sarà assente: sapete di chi si tratta?

Il tanto atteso matrimonio tra Elettra Lamborghini e Afrojack avrà luogo ormai tra pochi giorni, ma in quest’ultimo periodo alla cantante ereditiera ne sono successe davvero di tutti i colori. In una storia pubblicata su Instagram, la bella Elettra aveva raccontato di aver sofferto problemi ad un rene e di essere stata costretta quindi a restare ferma a letto per qualche giorno. Fortunatamente, ora sta bene e ha ricominciato ad occuparsi dei preparativi per il suo matrimonio. Come se non bastasse, il fidanzato si è fatto male cadendo dalle scale, anche se non si è trattato di nulla di grave. C’è grande curiosità sulla cerimonia in programma, la Lamborghini non si è fatta sfuggire nulla, per il momento ha solo speso qualche parola sull’abito scelto per le damigelle, anticipando che sarà molto bello, e sulla location che sarà il lago di Como. Gli invitati saranno un centinaio, ma sarà assente qualcuno di importante: non immaginereste mai di chi si tratta.

Elettra Lamborghini, sua sorella Ginevra sarà assente alle nozze

E’ stata proprio Ginevra, la maggiore delle sorelle Lamborghini, ad annunciare su Instagram che non parteciperà alle nozze di Elettra. La ragazza, in queste ultime ore, ha proposto ai follower di farle delle domande e quando un utente le ha chiesto se fosse stata presente al matrimonio di Elettra, lei ha risposto con un secco ‘NO’. Non si sa nulla con certezza sui motivi di una tale scelta, ma secondo i rumors, tra le due i rapporti sarebbero pessimi. Questa tesi troverebbe conferma nel fatto che già da tempo come testimoni erano state le altre due sorelle della cantante, Flaminia e Lucrezia. Ginevra, 28 anni, è laureata in Cultura e Tecnica del Fashion e lavora nell’azienda di famiglia. Per molto tempo si era tenuta lontana dai riflettori, ma poi ha deciso di seguire l’esempio di Elettra tentando la strada della musica. Ginevra, che ha dichiarato di ispirarsi ad Alicia Keys, ha debuttato con il singolo ‘Scorzese’, riscuotendo un buon successo.

Tanti auguri agli sposi e speriamo che le due sorelle si riappacifichino prima della cerimonia.