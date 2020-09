Elettra Lamborghini fa una segnalazione alla polizia nella notte, mentre è in auto: l’appello è nelle sue Instagram stories, ecco cosa è accaduto.

Mancano pochissime ore al matrimonio di Elettra Lamborghini con Afrojack. Ormai da mesi se ne parla e sarà uno degli eventi più chiacchierati nel mondo del gossip: il 26 settembre le nozze si faranno sul Lago di Como, in una location da sogno. La famosa cantante ed ereditiera spesso parla ai suoi follower, racconta quanto è stanca per i preparativi. Negli ultimi giorni ha avuto anche dei problemi di salute: “Il mio solito problema ai reni, è un dolore inspiegabile, l’unico che mi porta a non riuscire a fare assolutamente niente” ha raccontato ai suoi fan tramite le Instagram stories. Anche nelle ultime ore ha avuto dei forti dolori ed è stata costretta ad uscire di corsa per andare in farmacia a comprare i farmaci. Durante il tragitto in macchina ha fatto una segnalazione alla polizia: ecco cosa è successo.

Elettra Lamborghini, segnalazione alla Polizia mentre è in auto: cos’è successo

E’ dovuta scendere di corsa per andare in farmacia: Elettra Lamborghini in tarda serata ha preso l’auto per andare a comprare dei farmaci per i suoi dolori ai reni. Ha condiviso il momento con i suoi fan, come di consueto, ed ha spiegato cosa stava facendo a quest’ora buia: è stata protagonista di una piccola ‘gag’ divertente. La ‘twerking queen’ mentre guidava ha fatto una segnalazione alla polizia: “Mi raccomando polizia sradicare questo semaforo che è pazzo. Non c’è mai nessuno e ti spara il rosso all’improvviso, è pazzo” scrive come testo per la sua IG story.

“Vi devo segnalare questo semaforo, va tolto. E’ pazzo, si blocca ogni tre per due e non c’è nessuno” ha detto Elettra direttamente dalla sua macchina. Intanto l’allarme ‘dolori’ sembra esser rientrato grazie ai medicinali acquistati: questa mattina di 24 settembre, la Lamborghini ha dato il buongiorno ai suoi follower ed ha aggiornato loro su cosa farà durante la giornata. Manca davvero pochissimo al matrimonio con Afrojack ed Elettra sta facendo in modo che sia tutto perfetto: ad aiutarla c’è anche Enzo Miccio, il famoso wedding planner che renderà il giorno magico!