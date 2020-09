Il cantante Fedez è stato protagonista di un brutto episodio sul campo di basket: una rovinosa caduta che gli ha infortunato il piede. Ecco i dettagli.

Il cantante Fedez, seguitissimo sui social, ha condiviso con i suoi fan sul suo profilo Instagram le immagini di un brutto episodio di cui è stato protagonista: una rovinosa caduta mentre giocava una partita di basket. L’artista, che da poco aveva dato una splendida notizia, ha postato il video del momento esatto in cui, dopo un salto, è tornato a terra poggiando il piede in modo errato e sul suo viso è visibile la fitta di dolore provato. Subito dopo, i compagni di gioco sono accorsi ad assicurarsi che stesse bene e lo hanno aiutato a lasciare il campo per andare a controllare il piede. Tra le storie di Instagram del cantante spiccano anche i momenti di “coccole” che il piccolo Leone dedica al padre per consolarlo della “bua”. Ricordiamo che voci insistenti asseriscono che Chiara Ferragni, compagna del rapper, sia di nuovo incinta.

Fedez, la brutta caduta sul campo di basket: piede gonfio

Fedez è un cantante famosissimo e la sua storia con Chiara Ferragni ha tenuto gli occhi del mondo incollati sulla coppia. Spiritoso, ironico, spontaneo e dotato di una simpatia unica nel suo genere, Fedez si prende spesso in giro, proprio come accaduto oggi. Proprio lui, infatti, ha postato i video dell’incidente che lo ha visto protagonista, ironizzando sulla sua agilità di giocatore e mostrando il piede gonfio e dolorante, conseguenza della caduta. Non sappiamo ancora se ci sia effettivamente una qualche frattura o si tratti solo di una brutta botta, quello che è certo è che a Fedez saranno riservate le migliori cure dalla dolcissima moglie, Chiara Ferragni e dal loro splendido bambino, Leone. Di seguito, il momento in cui il cantante è caduto e si è fatto male al piede.

Speriamo di cuore che questo piccolo incidente non abbia conseguenze e che il piede di Fedez guarisca al più presto!