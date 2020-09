Fedez, incidente in campo: la diagnosi dell’infortunio

Incidente in campo per il rapper Fedez: il marito di Chiara Ferragni pubblica la diagnosi dell’infortunio sui social

Ieri il rapper Fedez ha avuto l’opportunità di allenarsi e fare una partitella con Gigi Datome, cestista che gioca nel ruolo di ala piccola nell’Olimpia Milano e nella nazionale italiana di pallacanestro. Datome ha anche un passato in NBA. Tra il 2013 e il 2015, infatti, ha militato tra le fila dei Detroit Pistons e dei Boston Celtics. Tutto procedeva bene, come sottolineato dal marito di Chiara Ferragni su Instagram, ma poi qualcosa è andato storto. Il rapper è caduto male sul piede, riportando un doloroso infortunio. Tutto, anche la caduta rovinosa, è stato incredibilmente documentato sui social, in particolare tra le stories di Instagram.

Fedez, brutto incidente: la diagnosi dell’infortunio

Durante una partita di basket con Luigi Datome, il rapper Federico Lucia ha riportato un brutto infortunio. Il cantante ha appoggiato male il piede dopo un tentativo di stoppata. Tutto è stato documentato sui social, dal momento dell’infortunio fino alla diagnosi dello stesso. Il rapper, infatti, poche ore fa ha pubblicato alcune stories sul popolare social network, scrivendo: “Legamento rotto. Una carriera da cestista morta sul nascere“. Il cantante poi ha illustrato i pro e i contro di un’infortunio: da una parte può stare riposato sul divano, dall’altra però è in estrema solitudine dato che il figlio vuole correre per la casa e rinuncia a stare accanto al papà.

Oltre alla cattiva notizia, però, ce n’è anche una bella. Il rapper ha infatti annunciato su Instagram: “Stanotte esce la mia nuova canzone“. Il nuovo brano si chiama “Bella storia” e il rapper dice di aver preparato un piccolo video girato, scritto e montato in questi giorni per presentare questa nuova dimensione. I fan ovviamente non vedono l’ora di ascoltare la nuova hit del rapper milanese.