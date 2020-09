Serata particolare al GF Vip per Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli, che hanno dimostrato un certo feeling negli ultimi giorni: ecco cos’è successo questa notte.

Il GF Vip si sta rivelando un viaggio emozionante per la bellissima Elisabetta Gregoraci e il simpaticissimo Pierpaolo Petrelli: ecco cos’è successo questa notte. Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip il conduttore Alfonso Signorini ha lanciato la sfida per ottenere il budget della spesa settimanale, prendendo spunto dal bacio accidentale che due delle concorrenti si erano scambiate. Ad affrontare la prova sono state Elisabetta Gregoraci e Myriam Catania insieme ad Enock e Pierpaolo. Quest’ultimo è stato particolarmente entusiasta della cosa e non ha nascosto di provare un certo interesse per la splendida showgirl. Dal canto suo, Elisabetta Gregoraci, che in questi giorni è stata protagonista di un incidente bollente, ha preso molto scherzosamente la faccenda, ma, a quanto pare, il bel Pierpaolo Petrelli non ha intenzione di arrendersi. Ecco cos’è successo questa notte.

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli sempre più in sintonia: ecco cos’è successo

Non si può negare che tra la splendida showgirl Elisabetta Gregoraci e l’affascinante Pierpaolo Petrelli ci sia una certa chimica, una grande sintonia. I due scherzano spesso, si predono in giro e sembrano avere un feeling particolare. Ieri sera, poco prima di andare a dormire, Elisabetta si è mostrata curiosa per il tatuaggio che Pierpaolo ha sul braccio e, allo stesso tempo, lui ha fatto domande riguardo i bracciali da cui lei non si separa mai. Qualche momento dopo il giovane ha fatto un massaggio alla coinquilina e, quando le luci si sono spente, i due ritrovatisi nello stesso letto, hanno continuato a divertirsi e stuzzicarsi. Alla fine, Elisabetta ha spedito il giovane a dormire e lui l’ha salutata con un dolce bacio sulla spalla prima di ritirarsi. I fan del GF Vip sono impazziti di fronte alla loro complicità e sperano che possa nascere una bella storia tra i due concorrenti.

Ricordiamo che sia Elisabetta Gregoraci che Pierpaolo sono single e per questo la loro amicizia così piena di intesa ha ammaliato i fan che sperano possa trasformarsi in qualcosa di più: non ci resta che aspettare e scoprire come evolverà la situazione tra loro. E voi, state seguendo il GF VIp e cosa ne pensate dei due come coppia?