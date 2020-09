La fidanzata di Andrea Zelletta, concorrente del GF Vip, ha annunciato di essersi sottoposta ad un tampone per il Coronavirus a causa di alcuni “sintomi”: vediamo i dettagli.

La fidanzata di Andrea Zelletta, concorrente del GF Vip, si è sottoposta al tampone per il Coronavirus a causa di alcuni sintomi. Ad annunciarlo è proprio lei, Natalia Paragoni, attraverso il suo profilo Instagram. La conosciamo grazie alla sua partecipazione ad Uomini e Donne, programma condotto dalla splendida Maria De Filippi, dove è nata la storia d’amore con l’attuale fidanzato. Oltre ad essere un volto noto della tv, Nadia Paragoni è una modella di fotoromanzi e sfila per diversi nomi famosi, oltre a realizzare alcuni tutorial su come creare un makeup perfetto. Famoso lo scherzo delle Iene che l’ha coinvolta in un finto tradimento da parte di Andrea Zelletta, in cui la giovane ha mostrato una grande gelosia nei confronti del fidanzato, infatti non sono mancate le raccomandazioni prima del suo ingresso nella casa del GF Vip. Seguitissima sui social, il suo profilo Instagram conta quasi ottocento mila follower che la seguono nella sua vita lavorativa e personale. Proprio sui social Nadia Paragoni ha postato l’annuncio di essersi sottoposta al tampone per il Cronavirus, virus che ha contagiato diversi nomi noti del panorama italiano. Vediamo i dettagli.

GF Vip, la fidanzata di Andrea fa il tampone

Nadia Paragoni ha spiegato nelle storie di Instagram di essersi sottoposta al tampone per alcuni sintomi che avvertiva. La ragazza ha voluto rassicurare i fan preoccupati del fatto che fosse sparita dai social da qualche giorno, spiegando di aver voluto procedere al test in via precauzionale. L’esito del tampone è negativo, per fortuna, ma dimostrando grande maturità la ragazza aveva già annullato alcune filate, come annuncia lei stessa, per evitare qualsiasi possibilità di contagiare gli altri nel caso di esito positivo. Nel suo messaggio, Nadia Paragoni invita chiunque avverta strani sintomi a non indugiare e non correre rischi inutili e seguire il suo esempio: un semplice tampone per essere certi di stare bene.

Ovviamente, tutto il pubblico ha tirato un sospiro di sollievo all’annuncio che il risultato del test è negativo: complimenti a Nadia Paragoni per la sua grande maturità!