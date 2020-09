GF Vip, Francesco Oppini imita un altro concorrente: momento imperdibile, il video diventa virale in pochissimo tempo, ecco cos’è successo nella casa.

Il Grande Fratello Vip sta entrando sempre più nel vivo e più passano i giorni, più si creano nuove dinamiche tra i concorrenti. Nel corso della puntata di lunedì sono arrivate le prime liti, come quella tra Tommaso Zorzi e Franceska Pepe, che sembrano non trovare un punto d’incontro, durante la quale ha perso le staffe anche Alfonso Signorini. Non sono mancate anche le emozioni, con Elisabetta Gregoraci che ha raccontato la sua storia, ma anche Guenda Goria che ha incontrato suo padre, ed Enock Barwuah che ha potuto parlare con il fratello Mario Balotelli. Insomma, i momenti imperdibili sono stati tanti, e in questi giorni continua ad accadere di tutto nella casa più spiata d’Italia. Pierpaolo Pretelli si è avvicinato sempre di più a Elisabetta Gregoraci, dopo il bacio che si sono scambiati in piscina durante la prova settimanale, e quest’ultima si sta aprendo sempre più anche sulla sua storia passata con Flavio Briatore. Ma non mancano anche le risate. Poco fa, ad esempio, Francesco Oppini si è reso protagonista di un momento imperdibile, durante il quale ha imitato un altro concorrente, facendo divertire tutti. Il video è diventato subito virale: siete curiosi di vederlo?

Francesco Oppini ha mostrato subito la sua ironia da quando è entrato al GF Vip. Il figlio di Alba Parietti è diventato in poco tempo uno dei grandi protagonisti della casa e sta regalando momenti imperdibili ai suoi coinquilini e a tutto il pubblico. Poco fa, ad esempio, ha imitato un altro concorrente, facendo divertire tutti. Siete curiosi di sapere chi? Beh, non poteva che essere lui, Tommaso Zorzi. L’influencer è un altro dei grandi protagonisti di questa edizione per la sua forte personalità e per la sua ironia tagliente. Oppini ha notato alcune caratteristiche dei suoi atteggiamenti e le ha ripetute alla perfezione, facendo divertire tutti i concorrenti e anche lo stesso Tommaso, che ha mostrato di avere una grande autoironia.

Il video del’imitazione, pubblicato sulla pagina Instagram del programma, è davvero imperdibile ed è diventato virale in pochissimo tempo, ottenendo migliaia di visualizzazioni in pochissimi minuti. Lo avete visto anche voi?