Gf vip, Maurizio Costanzo si scaglia contro Fausto Leali :”Chieda scusa pubblicamente”

Maurizio Costanzo si esprime sull’espulsione dalla casa del Gf Vip di Fausto Leali con dure parole :”Chieda scusa pubblicamente”

Sono trascorsi 6 giorni da quando il concorrente Fausto Leali è stato squalificato dal Grande Fratello Vip a causa di forti parole dette nel corso della prima settimana di convivenza nella casa più spiata d’Italia in merito alle considerazioni sui fatti storici sull’epoca di Mussolini ed alle parole denigratorie pronunciate davanti il concorrente Enock Barwuah. Diverse sono state le reazioni alle parole dell’ormai ex concorrente, a partire da quelle avute nella casa dove i concorrenti hanno immediatamente fatto notare dello sbaglio commesso da Leali ad esprimersi in quel modo o al momento in cui Enock ha scelto di perdonare Fausto per le parole dette perché più volte il cantante ha detto di non voler essere offensivo. Ma non finisce qui perché diversi sono stati i volti che si sono espressi in merito alla squalifica di Fausto Leali; infatti anche sua moglie Germana ha detto la sua e poco dopo lo stesso Fausto intervistato ad Adnkronos ha commentato l’accaduto. Giunge notizia che il conduttore televisivo e giornalista Maurizio Costanzo abbia rilasciato un’intervista in cui sembra proprio essersi scagliato contro Fausto Leali. Scopriamo cosa ha detto.

Maurizio Costanzo si scaglia duramente contro Fausto Leali

Il noto conduttore televisivo Maurizio Costanzo ha rilasciato un’intervista per il settimanale Nuovo ed ha fatto le proprie considerazioni in merito all’espulsione di Fausto Leali dalla casa del Grande Fratelli Vip. Non sono state parole di solidarietà nei confronti del cantante quelle espresse da Maurizio, il quale sembra porsi nella direzione del tutto opposta rispetto all’opinione data dalla moglie del cantante in una precedente intervista. Infatti il giornalista sostiene : “Che su Benito Mussolini Fausto Leali la pensasse così, e quali fossero le sue idee politiche, si sapeva da un pezzo. Quindi, partiamo col dire che gli autori del reality show di Canale 5 non avrebbero dovuto ammetterlo nella Casa” – insomma stando a quanto riporta Maurizio Costanzo gli autori non avrebbero dovuto sceglierlo come concorrente del reality.

Costanzo riconosce pertanto che le parole dette su Mussolini e quelle pronunciate “involontariamente” a titolo denigratorio durante la permanenza del cantante Fausto Leali all’interno della casa sono sbagliate. Il conduttore infatti invita il cantante a chiedere scusa :“Chieda scusa pubblicamente”.