GF Vip, Patrizia De Blanck contro Tina Cipollari: volano parole dure nella Casa più spiata della tv.

Un’edizione scoppiettante, quella attualmente in onda del Grande Fratello Vip. Si tratta della quinta, per quanto riguarda la versione dedicata ai personaggi famosi. E, anche stavolta, Alfonso Signorini ha messo su un cast stellare, che in pochi giorni ha già regalato emozioni e colpi di scena. Tra i protagonisti assoluti del reality c’è senza dubbio lei, Patrizia De Blanck. La contessa è un vero e proprio vulcano e con la sua simpatia e la sua schiettezza riempie le giornate nella Casa. Ma non mancano le frecciatine a personaggi esterni. Come quella di qualche ora fa, indirizzata ad una nota opinionista di Canale 5. Di chi parliamo? Di Tina Cipollari, volto storico di Uomini e Donne, che con la De Blanck ha partecipato al reality ‘Il ristorante’, nel 2004. A quanto pare, Patrizia non ha un bel ricordo di lei! Scopriamo cosa ha dichiarato al GF Vip durante una chiacchierata in giardino.

GF Vip, Patrizia De Blanck contro Tina Cipollari: “Quella str****”, volano parole dure

Patrizia De Blanck, si sa, non ha peli sulla lingua. E lo sta ampiamente dimostrando anche nella Casa del Grande Fratello Vip 5, dove è una delle concorrenti ufficiali. La contessa è sempre pronta ad esprimere la sua opinione, positiva o negativa che sia. Qualche giorno fa, nella Casa più spiata della tv, si parlava di Uomini e Donne, il noto programma di Maria De Filippi, a cui hanno partecipato sia Andrea Zelletta che Pierpaolo Pretelli. E Patrizia, oltre ad ammettere di non poter mai partecipare ad una trasmissione simile, si è lasciata andare a qualche parola di troppo su Tina Cipollari: “Ma mi vedi a me là in mezzo? Ma non ci andrò mai, per carità! A quella str****a, quella lì, ce l’ho avuta quando ho fatto il Ristorante!”.

La Contessa vs #uominiedonne e contro Tina Cipollari con la quale ha fatto il Ristorante “quella str****” ✈️✈️✈️😂😂😂 #GFVIP pic.twitter.com/abeuvClRCd — Diabolik 📺 (@Gia_Uss90) September 22, 2020

“Quelli non sono programmi per me, posso vederli da fuori.”, aggiunge la De Blanck, durante la chiacchierata in giardino con il resto dei ‘vipponi’. Cosa accadrà dopo queste dichiarazioni della Contessa? Tina Cipollari vorrà replicare? Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi! E voi, state seguendo questa edizione del GF Vip?