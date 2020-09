La famosa attrice è incinta! In arrivo il primo figlio con il compagno, la foto sui social conquista migliaia di like e commenti in pochi minuti

Il periodo del lockdown sebbene sia stato un momento stressante e molto difficile per tutti, per molti ha rappresentato anche l’occasione per dedicarsi alla famiglia e agli affetti più cari. In questo periodo di pandemia, non a caso, ha portato con se anche molte richieste di matrimonio e dolci attese. Le donne rimaste in dolce attesa, sono veramente tante. Tra queste anche moltissime vip, italiane e straniere che hanno deciso di metter su famiglia con il proprio compagno, proprio durante la quarantena. Quando si tratta di bambini, non è mai un annuncio triste e come potete ben immaginare, c’è un’altra famosa e amatissima attrice che ha annunciato la sua prima gravidanza. Lei è bellissima, la ricordiamo per il suo ruolo iconico in una serie tv per ragazzi amatissima in Italia, e anche per essere stata la compagna di uno dei sex symbol più affascinanti di Hollywood.

“Xo Xo… Gossip Girl”… Sono certa che l’avrete letta con la stessa voce di Valentina Mari, doppiatrice e voce narrante dell’iconica serie tv per ragazzi ‘Gossip Girl‘. La serie è stata tra le più seguite di sempre e tra i protagonisti più amati, c’è sicuramente Vanessa Abrams, l’amica, nemica giurata delle lady dell’Upper East Side di New York. La ricordiamo come la ragazza ribelle, anticonformista e innamoratissima di Dan Humphrey, che poi alla fine sposerà la regina di stile, Serena Van Der Woodsen. L’attrice interprete del ruolo di Vanessa è stata Jessica Szohr. Jessica è nata a Menomonee Falls, nel Wisconsin, da padre statunitense di origini ungheresi e da madre statunitense e metà afro-americana. Lei è la maggiore di cinque figli.

La giovane ha da poco annunciato di aspettare il suo primo viglio insieme al compagno Brad Richardson. Prima della relazione con Richardson, la donna era saltata agli onori della cronaca rosa per aver avuto una relazione con l’amatissimo collega Ed Westwick, che nella serie ‘Gossip Girl’, interpretava il tenebroso e affascinante miliardario Chuck Bass. Da allora ne è passato di tempo e ognuno pare aver trovato la propria strada e soprattutto, tutti hanno scoperto il piacere di diventare genitori, o sposarsi, come successo a molti colleghi prima di lei.