Fine della storia tra Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali: lui annuncia la notizia su Instagram e lei risponde per le rime, ma c’entra un ex.

Tra Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali l’idillio sembra essere giunto al capolinea. Nelle scorse ore, l’ex gieffino ha postato delle storie sul suo profilo Instagram in cui ha spiegato che la storia tra i due è terminata ed ha aggiunto delle parole di sfogo per commentare la vicenda. Favoloso ha scritto di aver provato in tutti i modi a farla sentire al sicuro, a farle capire che Elena non avrebbe dovuto temere nessun’altra. Poi, però, ha anche ammesso di aver provato a farla ingelosire e a regalarle una vita emozionante, piena di mille avventure, ma a darle al contempo la stabilità. L’ex di Nina Moric ha aggiunto anche delle accuse alla Morali: ha infatti raccontato, sempre tramite le storie postate sul social, che giovedì scorso un ex fidanzato di Elena, vedendo che la ragazza non gli rispondeva al telefono, lo ha denunciato ancora per sequestro di persona. Favoloso ha anche raccontato di averla portata con sé a Lampedusa proprio per provare a lasciarsi alle spalle il brutto episodio, ma che a un certo punto Elena lo avrebbe punto come uno scorpione.

Elena Morali: “Non sono mai stata sequestrata da Luigi”

Con due storie condivise sul suo account, la Morali ha prima fatto capire di avere delle importanti rivelazioni in merito, poi ha accusato il suo ex: “La verità è una: non sono mai stata “sequestrata” da Luigi. Il mio ex è ancora sicuramente legato a me”. In base a quanto detto dalla Morali, questo ex userebbe qualunque arma contro il suo attuale fidanzato, appigliandosi a qualunque frase pronunciata da Elena. La ragazza ha poi aggiunto che chiunque può chiamarla e chiederle spiegazioni che lei sarà ben felice di fornire. Inoltre, avendo trascorso gli ultimi sette mesi sempre in compagnia di Luigi Favoloso, la Morali si chiede come sia possibile pensare che lui le abbia fatto qualcosa di male: “Luigi mi ha solo migliorato la vita”, dice l’ex Pupa.

Staremo a vedere i futuri sviluppi di questa ambigua vicenda.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui