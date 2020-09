La mamma di Andrea Damante, Valentina Fasciana, torna a parlare di Giulia De Lellis: ecco la confessione a sorpresa.

Giulia De Lellis e la sua storia con Andrea Damante è tra le più chiacchierate nel mondo del gossip italiano. Si sono conosciuti negli studi di Uomini e Donne e tra loro è stato amore a prima vista: una volta usciti hanno vissuto felici la loro relazione fino al famoso tradimento. La famosissima influencer ne ha sofferto tanto e decise di scrivere un libro in cui raccontava tutto l’accaduto: ‘Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza‘ ha avuto un successo davvero enorme. Nel periodo separati, hanno avuto entrambi altre storie: GDL è stata con il cantante Irama, poi con il pilota di Moto GP Andrea Iannone. Durante il lockdown dovuto all’emergenza Coronavirus, Andrea e Giulia si sono riavvicinati in gran segreto, prima di uscire allo scoperto ufficialmente. Purtroppo qualcosa è andato storto: la De Lellis e Damante non sono più una coppia. “Andre è e resterà una delle persone più importanti della mia vita! Ci siamo l’uno per l’altra. Senza odio né rancori, senza colpe o cose simili. Stiamo cercando solo di vivere la nostra vita così come viene augurandoci solo il meglio. Insieme o separati che sia“ sono state le parole di Giulia in una IG story. Nonostante si siano lasciati, il loro rapporto è davvero unico. A parlare adesso è anche la mamma del Dama: “vai d’accordo con Giulia?” le è stato chiesto, ecco cosa ha risposto la donna.

La mamma di Andrea Damante, Valentina Fasciana, è una donna molto attiva sul suo account Instagram. Si diverte spesso a rispondere alle domande dei fan e proprio nelle ultime ore è tornata a parlare di Giulia De Lellis, l’ex compagna di suo figlio. “Vai d’accordo con Giulia?” ha chiesto un utente. La risposta della signora è arrivata subito: “Certo. Giulia è stata ed è ancora una parte importante della nostra storia. E’ arrivata nelle nostre vite che era ancora una bambina, ora è una giovane donna alla quale auguro tutto il bene del mondo“.