A Vanity Fair, Maria De Filippi ha raccontato la sua vita, dall’infanzia fino alla tv, ed ha svelato anche perché siede sugli scalini.

Maria De Filippi è la regina di Canale 5, fino ad oggi sono tanti i programmi che ha ideato e condotto con successo e che hanno completamente fatto da spartiacque tra il vecchio e ad attuale modo di fare tv. La moglie di Maurizio Costanzo, in un’intervista a Vanity Fair si è raccontata apertamente, narrando episodi ed aneddoti inediti della sua vita. Parlando di sé stessa da giovane, si è descritta come una ragazza curiosa, interessata alle vicende umane delle persone, dalla più comune a quella più in vista. Questa sua passione è diventata poi il suo lavoro: i suoi programmi sono quasi sempre incentrati sulle storie della gente comune, sui loro sentimenti, sulle loro emozioni e sul loro vissuto, cosa che in televisione non si era mai vista prima del suo arrivo. Questa tv-verità diventerà la base del suo successo, stravolgendo completamente quello che era stato il modo di concepire lo show televisivo fino alla metà degli anni Novanta.

Maria De Filippi e la sua abitudine di sedersi sugli scalini: ecco perché lo fa

Fondamentale per il successo ottenuto è stata la grande empatia che Maria è in grado di stabilire con chi è ospite nelle sue trasmissioni: “Se non capisco l’ospite che ho davanti a me vivo la cosa come un fallimento. Prima di andare in onda, studio. Cerco di leggere tra le righe”, ha dichiarato. Portare in tv storie di persone normali ha fatto sì che i telespettatori potessero immedesimarsi di più in quello che vedevano attraverso lo schermo e ciò accorcia le distanze tra lei e il pubblico. Non solo in questo la televisione di Maria De Filippi si distingue, ma anche nelle sue movenze, nel suo atteggiamento, nel modo di stare davanti alle telecamere. Ad esempio, la sua abitudine di sedersi sugli scalini durante le registrazioni di Uomini e Donne potrebbe essere considerata un ulteriore modo di trasmettere a casa la sensazione di vicinanza col pubblico. In verità, la De Filippi ha ammesso che la motivazione di questa scelta è un’altra: dovendo registrare ben quattro puntate di Uomini e Donne alla volta, dovrebbe restare in piedi per troppo tempo: “Semplicemente non ce la facevo più a stare in piedi. Mi sono seduta sugli scalini, nessuno ha eccepito e sono rimasta lì”.

Una scelta dettata quindi da motivi molto semplici, ma che a noi piace tanto. Brava Maria!

