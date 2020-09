‘Nero a Metà’, torna in prima tv su Rai Uno, la seconda stagione: scopriamo insieme la trama, il cast e quando inizia la fiction con Claudio Amendola

E’ tra le fiction più amate e seguite degli ultimi anni, un prodotto firmato Rai, che sta riscuotendo un buon successo tra il pubblico Italiano. ‘Nero a metà’, è un poliziesco tutto italiano con uno degli attori più amati e soprattutto più iconici del cinema italiano, Claudio Amendola. Ma lui non è l’unico attore iconico all’interno del cast del telefilm. Ci siamo fatti catturare dalla trama della prima serie, in cui abbiamo visto, il protagonista, l’ispettore Carlo Guerrieri del commissariato del Rione Monti alle prese con dei casi misteriosi. L’ispettore verrà affiancato nei casi dal ventottenne Malik Soprani, un vice ispettore appena diplomato all’accademia, e dalla figlia Alba. La figlia è il medico legale dell’Istituto di Medicina legale. Malik, originario della Costa d’Avorio, è stato adottato da Alice e così è cresciuto e ha studiato in Italia. La sua presenza porterà scompiglio all’interno del commissariato. Tra lui e Alba scoppia la passione, mal voluta da papà Carlo…

‘Nero a Metà’, torna la seconda stagione: trama, cast e quando inizia

Trama:

Nella seconda stagione di ‘Nero a Metà‘ il rapporto tra Carlo e Malik finalmente si consolida. Entrambi vengono promossi a Ispettore Superiore riuscendo a formare una squadra con cui poter risolvere i casi. Carlo è pronto alle nozze con Cristina mentre Malik vuole cercare di riconquistare Alba, la figlia di Carlo e medico legale della polizia, che nel frattempo aveva scelto Riccardo. Le indagini di ogni puntata si intrecciano con le vicende personali dei protagonisti, così vedremo Malick restare affascinato dalla psicologa Monica mentre Alba resterà ammaliata da Enea nuovo specializzando in medicina legale. A scombussolare ulteriormente gli animi nel commissariato ci pensa Marta Moselli. La donna sarà incaricata di affiancare gli ispettori nelle indagini sulla morte della moglie di Muzo. La presenza ingombrante di Marta, lederà la solidità del rapporto tra Carlo e Cristina.

Cast:

Claudio Amendola veste i panni di Carlo Guerrieri

Miguel Gobbo Diaz veste i panni di Malik Soprani

Antonia Liskova veste i panni di Micaela Carta

Fortunato Cerlino veste i panni di Mario Muzo

Nicole Grimaudo veste i panni di Marta Moselli

Claudia Vismara veste i panni di Monica Pora

Enea Chiesa

Rosa Diletta Rossi veste i panni di Alba Guerrieri

Alessandro Sperduti veste i panni di Marco Cantabella

Margherita Vicario veste i panni di Cinzia Repola

Sandra Ceccarelli veste i panni di Alice Soprani

Alessia Barela veste i panni di Cristina

Puntate:

La serie è composta da 10 episodi, divisi in 5 puntate, per cinque sere. I titoli delle puntate sono: A cuore aperto, Per cosa si muore, Per dirti addio, Amore senza fine, Quello che resta, Qualcosa di troppo, Quanto è difficile cambiare, Un gioco pericoloso, Promesse, L’amore e le sue conseguenze