L’Oroscopo dell’autunno 2020: scopriamo insieme tutti i segni zodiacali, dal più al meno pronto ad affrontare la stagione, resterete stupiti…

Come accade in moltissimi casi, pare proprio esserci una grande correlazione tra i segni zodiacali e i colori. Nonostante ci siano ancora persone che non credono per niente a questo tipo di relazione, i segni influirebbero molto sulle nostre personalità. In particolare, vi abbiamo spiegato in più occasioni che ogni segno avrebbe infatti un pianeta di appartenenza e conseguentemente anche un colore predominante e una stagione di appartenenza. In questo caso però vogliamo parlarvi della relazione che intercorre tra i segni zodiacali e le stagioni. I segni zodiacali si dividono in quattro gruppi: acqua, aria, fuoco e terra. Ognuno di questi gruppi ha delle attitudini diverse che di conseguenza influiscono sui segni, sui loro modi di pensare e di comportarsi. L’autunno è praticamente iniziato e noi vogliamo scoprire insieme a voi quanto sono pronti i segni zodiacali ad affrontarla.

Oroscopo dell’autunno: tutti i segni, dal più al meno pronto ad affrontare la stagione

Ariete:

Quelli pronti a metà, quando si tratta di riprendere in mano i tanti impegni mandati in vacanza, non sono mai ben disposti. Sarebbe infatti bellissimo poter rimanere sempre in vacanza sulle spiagge calde e soleggiate. Il più delle volte il solo pensiero finisce con il metterli di cattivo animo. L’idea della stagione invernale in arrivo, del freddo e delle tante limitazioni non li entusiasma per niente, però sono molto energici, e dopo alcune remore iniziali sapranno riscattarsi.

Toro:

Quelli abbastanza pronti: I torelli sono predisposti più che mai ad ottenere il meglio dalla vita, per questo motivo non si lasciano abbattere dai cambiamenti, anzi, li colgono con grande vigore. E questo anche a fronte dei tanti impegni che comporta la nuova stagione. Sicuri di se e consapevoli che l’unico modo per star bene è quello di agire al meglio, per questo motivo sono sempre ben accetti i cambiamenti.

Gemelli:

Ambivalenti per eccellenza, non potevano che essere quelli pronti a metà. Il mese di Settembre è un buon modo per abbandonare le parti dell’estate che iniziavano a dargli noia e per tuffarsi tra le tante novità offerte dal ritorno alla vita di tutti i giorni. Vogliono il relax, ma allo stesso tempo vogliono anche la vita frenetica di tutti i giorni.

Cancro:

Quelli non tanto pronti. La voglia di prolungare le vacanze è tale da metterli in crisi ogni qual volta si trovano a pensare al futuro, ma ovviamente il ritorno alla normalità è più che doveroso. Detto ciò, sono anche in grado di farsi forza e di rimboccarsi le maniche al fine di ottenere il meglio dalla nuova stagione.

Leone:

Quelli super pronti. Sono amanti dei cambiamenti per eccellenza. Dopotutto, l’inizio di una nuova stagione porta con se diversi nuovi inizi e tante opportunità da cogliere. Cose che i nati sotto il segno del Leone sanno apprezzare come pochi altri. Loro amano i cambiamenti e tutto quello che portano con se.

Vergine:

Quelli mai pronti. Legatissimi alla loro routine odiano i cambiamenti e per questo motivo rifuggono da tutti i nuovi cambi… Per loro la sola idea di dover cambiare routine è così spaventosa da bloccarli, rendendoli nervosi come non mai

Bilancia:

Quelli pronti, i nati sotto questo segno non si fanno grossi problemi nell’affrontare i cambiamenti e tutto perché consapevoli del naturale scorrere delle cose. Insomma, la vita come viene così se la prendono. Per quanto riguarda il mese di Settembre, riescono a fare un bilancio tra gli aspetti negativi della fine delle vacanze e quelli positivi della nuova stagione.

Scorpione:

Quelli più che pronti. Il loro carattere adattabile alle circostanze, fa si che siano be predisposti ai cambiamenti. I nuovi inizi, i nuovi impegni da prendere e la possibilità di cambiare alcuni aspetti della loro vita, sono vissuti tutti in modo positivo.

Sagittario:

I pronti ma non del tutti. Diciamo che non li spaventa l’inizio della stagione fredda e il ritorno alla routine, ma avrebbero più piacere di essere ancora in vacanza. Per loro andare incontro alla nuova stagione significa dover dire addio alla libertà di prendere e partire per qualsiasi meta gli venga in mente. E ciò rappresenta un problema che vivono piuttosto male

Capricorno:

Quelli davvero pronti. La loro natura dinamica li rende adatti a tutti i tipi di situazioni. Per loro Settembre rappresenta la possibilità di riprendere quanto lasciato in sospeso per ridargli nuova vita. Inoltre, presi come sono dal cercare sempre qualcosa per impegnare il tempo libero, accolgono con gioia tutte le novità

Acquario:

Quelli pronti ma non troppo. Amano la routine, e cambiarla improvvisamente può rappresentare per loro un vero problema. Se da una parte, la vita che si fa meno mondana acquista un certo fascino, dall’altro sentono l’ansia delle tante aspettative che percepiscono sulle loro spalle.

Pesci:

Quelli prontissimi, l’autunno è la loro stagione preferita, quindi non potrebbe essere altrimenti. L’arrivo di settembre è per loro una vera goduria.