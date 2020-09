Scene Comiche al Grande Fratello Vip: ‘Momenti esilaranti’, i concorrenti colti di sorpresa dai leggeri altoparlanti.

Al Grande Fratello Vip non possiamo dire certamente che l’atmosfera sia tediosa, anzi, le scene comiche sono all’ordine del giorno, infatti, i concorrenti sono spesso colti di sorpresa. Da quando ha avuto inizio, il reality continua a riscuotere grande successo. Le prime puntate sono state accompagnate dalla presentazione dei concorrenti, e molti sono stati i colpi di scena che hanno animato le dirette. La vita all’interno della casa sembra essere più che movimentata, gli scontri sono sempre presenti ma non senza essere circondati dal puro divertimento. A riscaldare la situazione le differenti personalità dei concorrenti, in particolare negli ultimi giorni al centro degli scontri abbiamo visto lei, Francesca Pepe, la donna ha avuto diversi disguidi con Tommaso Zorzi. In realtà, sembrerebbe che fra i due non corra buon sangue, infatti, continui sono stati gli attacchi fra i due che hanno animato con il loro entusiasmo la quotidianità della casa. Ma non solo discussioni, i coinquilini del Grande Fratello Vip sanno sempre come tenere alta l’attenzione. Gli scherzi sono all’ordine del giorno nel reality, accompagnati da risate amichevoli e spumeggianti. I partecipanti in gara però spesso sono stati colti di sorpresa proprio dal Grande Fratello, a causa dei ‘leggeri’ altoparlanti. Ma scopriamo nel dettaglio cos’è successo.

Scene comiche al Grande Fratello Vip: i concorrenti colti di sorpresa

Il Grande Fratello Vip ha avuto inizio la settimana scorsa, questa nuova edizione è condotta, come anche la precedente, da Alfonso Signorini, che ha scelto due opinionisti d’eccezione, Pupo ed Antonella Elia. Un trio possiamo dire azzeccatissimo. I concorrenti sono stati presentati nelle prime due puntate, anche se come sappiamo, a mancare all’appello Paolo Brosio, che per problemi di salute non ha fatto il suo ingresso, ed è stato ricoverato. La partenza del reality è stata super scoppiettante, a meno di 24 ore dall’inizio infatti Flavia Vento ha abbandonato il gioco, per la forte nostalgia provata nei confronti dei suoi cani. Diversi sono stati però i coinquilini che hanno già mostrato il loro malessere, tra pianti e lunghi sfoghi.

Nella casa del Grande Fratello Vip l’aria non può dirsi di certo noiosa, anzi, i concorrenti riescono sempre ad animare le giornate, tra divertimento e sorrisi. A quanto pare però i partecipanti sono spesso stati colti di sorpresa, mostrando tutto il loro stupore, veri e propri colpi di scena super avvincenti.

Infatti, da pochissimo Ghetto Trash ha pubblicato un video dei diversi attimi di suspense che ha coinvolto i protagonisti della casa. Il tutto dovuto ai ‘leggeri’ altoparlanti che spesso hanno spaventato i concorrenti. Dal video infatti è possibile vedere gli sbalzi dei diversi coinquilini: vere e proprie scene comiche che hanno animato l’atmosfera. Momenti davvero esilaranti questi, e sicuramente molti altri ci saranno a rendere le giornate al GF Vip super scoppiettanti.

