Selena Gomez mostra per la prima volta la cicatrice dopo il trapianto subito: “Tutti i corpi sono bellissimi”.

La giovane cantante Selena Gomez ha mostrato per la prima volta la cicatrice dopo aver subito un difficile trapianto di rene, lanciando un commovente messaggio social. Selena è una delle cantanti più amate degli ultimi tempi, il suo successo può dirsi planetario. L’artista ha iniziato la sua carriera da giovanissima, infatti, ha esordito inizialmente sul piccolo schermo, apparendo in diverse serie televisive, in particolare della Disney. Ha sempre avuto un forte amore per la musica e comincia così a fare i primi passi nel panorama musicale cantando alcuni brani, colonne sonore delle stesse serie televisive. In seguito comincia ad interpretare anche importanti ruoli, arrivando sul grande schermo. Oggi Selena è amata sia come cantante sia come attrice. La sua voce ha incantato milioni di persone, ha raggiunto una popolarità incredibile, e non potevamo certamente aspettarci altro, dato il suo immenso e profondo talento. La giovane cantante ha avuto un percorso di vita abbastanza complicato, infatti, ha dovuto combattere contro il Lupus, una malattia con diversi sintomi, quali depressione, dolori in diverse parti del corpo. Ma nel 2017 ha dovuto interrompere il suo tour, per poter sottoporsi ad un trapianto di rene. Da pochissimo Selena Gomez ha pubblicato una foto con un importante messaggio. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Selena Gomez mostra la cicatrice dopo il trapianto e lancia un importante messaggio

Selena Gomez è una delle artiste che negli anni ha raggiunto una fama planetaria ponendosi tra le donne più influenti degli ultimi tempi, grazie alle sue importanti iniziative. Un successo tutto meritato, grazie alle sue doti portentose. Infatti, l’artista ha saputo farsi strada sia nel mondo della recitazione, sia nel panorama musicale. La sua voce ha incantato milioni di persone, dimostrando una grinta fuori dal comune. Ha iniziato la sua carriera sul piccolo schermo, con minimi ruoli per poi passare sul grande schermo. Sul palco ha sempre mostrato tutto il suo talento, nonostante la giovane età. Purtroppo, nel 2017 Selena ha dovuto interrompere un tour per poter sottoporsi ad un importante intervento.

Infatti, l’artista ha subito un trapianto di rene a causa del Lupus, una malattia che può colpire diversi organi del corpo. A donare il rene a Selena è stata la sua amica, dimostrando il profondo bene provato nei confronti della cantante. Un gesto che è stato molto apprezzato, e che ha commosso tutti i fan della giovane artista. Di recente, la Gomez ha pubblicato uno scatto inaspettato dove ha mostrato per la prima volta la cicatrice del trapianto. “Ricordo che era molto difficile all’inizio mostrare la cicatrice. Non volevo farla vedere nelle foto. Ora sono fiduciosa, ‘Tutti i corpi sono bellissimi’“, queste le meravigliose parole che la giovane cantante e attrice ha voluto dedicare a se stessa e a tutte quelle persone che si trovano nella sua medesima situazione. Un messaggio importante che ha commosso tutti i suoi follower, che da sempre la sostengono e appoggiano.

