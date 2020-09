Qui era poco più che una ragazzina, oggi è un’amata showgirl e famosa influencer: l’avete riconosciuta? E’ anche un ex concorrente del Grande Fratello!

E’ una showgirl, modella, attrice, ex gieffina: beh, veramente non l’avete ancora riconosciuta? In questa foto era poco più che una ragazzina: parliamo di Melita Toniolo! La bellissima showgirl è diventata famosa con la partecipazione al Grande Fratello, reality show condotto allora da Alessia Marcuzzi. Nel 2007 proprio nella casa più spiata d’Italia conobbe Alessandro, con il quale ebbe una storia d’amore che fece sognare i milioni di telespettatori. Oggi è felicemente fidanzata con Andrea Viganò, il comico in arte Pistillo: i due hanno iniziato una storia nel 2015 e nel dicembre del 2017 è nato Daniel, il loro primogenito. Dopo aver partecipato al reality venne scelta come inviata per Lucignolo, guadagnandosi il soprannome di ‘Diavolita’. Dopo partecipò a programmi come Quelli che il calcio, Colorado, Paperissima, Ciao Darwin…Ma è da un po’ che non la vediamo in tv: cosa fa oggi? Alla redazione di Sologossip la showgirl ha raccontato un po’ di sé …

Qui era poco più che una ragazzina, oggi amata showgirl: la riconoscete?

Incredibilmente bella in questa fotografia, proprio come lo è oggi! Melita Toniolo ha un viso angelico, un sorriso davvero dolce e solare ed un corpo mozzafiato. Sul suo canale Instagram è solita condividere immagini di sé che fanno sempre il pieno di like: alcune più ‘bollenti’, altre più angeliche…la Toniolo è sempre uno schianto. Dopo le esperienze televisive, Melita si è dedicata al web: oggi è una famosa influencer. L’abbiamo vista nel muro di All Together Now ma la Toniolo ha le idee ben chiare sulla sua carriera. Ai nostri microfoni rivelò che le proposte televisive ricevute non erano di suo gradimento: “Non sono una ‘malata di protagonismo’, quindi quello che verrà, vedremo. Negli ultimi anni ho deciso di lavorare più con Instagram, perché le proposte in tv non erano quelle giuste”. Per ora lavora sui social e continua ad incantare i suoi milioni di fan, guardate qui che schianto: