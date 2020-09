Splendida notizia per una delle coppie più famose al mondo: è nata la loro bimba!

Una splendida notizia da poco arrivata per una delle coppie più famose al mondo e annunciata proprio da loro tramite i social: è nata la loro bimba!

Una splendida notizia che vede protagonista una delle coppie più famose del mondo: è nata la loro prima figlia, una bellissima bimba. Ad annunciarlo sono i genitori tramite i loro profili Instagram. Di chi si tratta? Della super modella Gigi Hadid e del compagno, il famosissimo Zayn Malik, che ha raggiunto il successo mondiale come membro della band One Direction. La coppia storica aveva annunciato la gravidanza all’inizio dell’anno sorprendendo i milioni di fan che seguono la loro storia d’amore fin dagli esordi. Quando la modella ha mostrato per la prima volta il pancione il mondo di internet è esploso di commozione. Tra i più felici per la meravigliosa notizia non poteva che esserci lei, Bella Hadis, altrettanto famosa sorella della neo-mamma che con i suoi scatti riesce sempre a mandare in visibilio i social. L’annuncio della nascita della figlia di Gigi Hadid e Zayn Malik è stato dato dai neo-genitori tramite la foto postata su Instagram di una minuscola manina che stringe il dito del papà.

Gigi Hadi e Zayn Malik sono genitori, è nata la loro bimba: la splendida notizia

Lo scatto che annuncia la nascita della loro bimba è stato pubblicato sui rispettivi profili Instagram di Gigi Hadid e Zayn Malik è ha fatto subito scatenare i milioni di fan che seguono la coppia. La bimba sta bene ed entrambi sembrano non trovare le parole per esprimere la loro immensa gioia. La modella ha dichiarato che la piccola ha già cambiato il loro mondo e il cantante ha aggiunto che non l’amore che prova per la figlia è qualcosa che va oltre ogni comprensione umana. Il coronamento perfetto di una storia d’amore che dura da diversi anni, iniziata nel 2015 e che ha subito alcuni incidenti di percorso e un’allontanamento. Per fortuna, oggi Gigi Hadid e Zayn Malik sono di nuovo insieme e, probabilmente, sono le persone più felici del mondo.

Non possiamo che fare i più sinceri auguri a questa splendida coppia e morire di curiosità per scoprire il nome che sceglieranno di darle. Ovviamente, vi terremo aggiornati riguardo tutte le novità non appena ci saranno ulteriori dettagli.