Tale e Quale Show, ospite seconda puntata: ci sarà un attore amatissimo

Nella seconda puntata di Tale e Quale Show sarà ospite un attore amatissimo dal pubblico italiano: ecco di chi stiamo parlando

Tale e Quale Show è uno dei programmi più amati della televisione italiana. La trasmissione, condotta da Carlo Conti, va in onda in prima serata su Rai Uno dal 20 aprile 2012. Il programma è l’adattamento italiano del talent show Tu cara me suena, format spagnolo della Endemol. Il talent prevede una gara fra personaggi famosi, impegnati nell’imitazione di personaggi celebri del mondo della canzone, attraverso la reinterpretazione dei brani di questi ultimi dal vivo. La giuria è formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. Ogni puntata ha un giudice speciale. Il 18 settembre 2020 è iniziata la decima edizione del talent show condotto da Carlo Conti. La prima puntata è stata vinta da Virginio Simonelli, ex allievo di Amici, che si è esibito con il brano “Can’t Stop the Feeling!” di Justin Timberlake. Virginio ha strappato la vittoria a Pago, arrivato al secondo posto con “Viceversa” di Gabbani. Pacifico Settembre ha ricevuto i complimenti anche della sua ex compagna Serena Enardu.

Tale e Quale Show: chi è l’ospite della seconda puntata

Domani in prima serata su Rai 1 andrà in onda la seconda puntata del talent show condotto da Carlo Conti. Queste le esibizioni previste durante la serata:

Sergio Muniz sarà Enrique Iglesias

Francesco Paolantoni sarà Alan Sorrenti

Pago sarà Gianni Morandi

Virginio sarà Diodato

Luca Ward sarà Ligabue

Barbara Cola sarà Tina Turner

Francesca Manzini sarà Levante

Carolina Rey sarà Arisa

Carmen Russo sarà Sabrina Salerno

Una delle performance più apprezzate della serata quella di #GiuliaSol siete d'accordo?

Ecco il video completo 👉 https://t.co/CJAgTAcuqw#taleequaleshow pic.twitter.com/O59Rr0Duff — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) September 23, 2020

Ci sarà poi l’esibizione di Gabriele Cirilli, che questa settimana ha stuzzicato la curiosità dei fan, pubblicando alcune foto sui social.

L’ospite della serata, invece, sarà Lino Guanciale, attore amatissimo dal pubblico italiano. Da domenica 27 settembre, Guanciale tornerà su Rai Uno con la terza stagione de L’allieva.