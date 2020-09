Temptation Island, Alessia Marcuzzi: sapete quanto costa la camicia che ha indossato per la seconda puntata? Il prezzo esatto.

Ieri sera, su Canale 5, è andata in onda la seconda puntata di Temptation Island. Una puntata ricca di colpi di scena e momenti memorabili: è accaduto davvero di tutto! Ad aiutare i protagonisti con i suoi preziosi consigli sempre lei, Alessia Marcuzzi, conduttrice del docu-reality ideato da Maria De Filippi. Ebbene, anche ieri sera la Marcuzzi ha sfoggiato outfit che non sono passati inosservati. In particolare quello mostrato al falò, dallo stile country: camicia gialla over size, pantaloni bianchi e camperos. Curiosi di scoprire qualcosa in più sul look della conduttrice? Ecco il prezzo esatto dei suoi abiti!

Seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —-> CLICCA QUI

Temptation Island, Alessia Marcuzzi: quanto costa la camicia indossata per la seconda puntata

Anche ieri sera, la splendida Alessia Marcuzzi ha optato per uno stile ‘country’, che si addice molto all’ambiente di Temptation Island. Camicia gialla, pantaloni bianchi e stivali modello ‘cowboy’. Tutto firmato Isabel Marant, come il resto degli outfit mostrati dall’inizio del reality. Ma sapete quanto costa il look della Marcuzzi per la seconda puntata? Come riporta Fanpage.it, i pantaloni bianchi, a vita alta, costano 210 euro. A dare un tocco di colore ci pensa la camicia gialla, con righe colorate, da 220 euro! A completare il look da perfetta cowgirl, gli stivali bianchi, modello camperos, di cui vi avevamo già parlato ieri!

Insomma, come sempre, i look di Alessia Marcuzzi non sono mai banali. E a voi, è piaciuto l’abbinamento scelto dalla conduttrice per la seconda puntata di Temptation Island?

Le anticipazioni di Temptation Island

Come abbiamo già detto, la puntata di ieri del docu-reality di Canale 5 è stato ricco di colpi di scena. A partire dal falò di confronto accesissimo tra Anna e Gennaro. Ma non è tutto: al termine della puntata, è arrivata un’anticipazione bomba! Sull’isola è sbarcata una nuova coppia, quella formata da Francesca e Salvatore, pronti a mettersi in gioco nel programma di Canale 5. Non vediamo l’ora di scoprire cosa hanno da raccontarci!