La seconda puntata di Temptation Island è stata un turbinio di emozioni e, a sorpresa, pochi secondi prima della fine, arriva sull’isola una nuova coppia: ecco di chi si tratta.

La seconda puntata di Temptation Island è andata in onda ieri sera e una grande sorpresa è stata rivelata al pubblico poco prima della fine: una nuova coppia arriva sull’isola, scopriamo di chi si tratta. Un turbinio di emozioni nella messa in onda di ieri, tanto che la stessa Alessia Marcuzzi, conduttrice del programma, non è riuscita a trattenere un commento a caldo postato direttamente sui social. Tra confronti burrascosi e una frase shock pronunciata da uno dei fidanzati nei confronti della propria compagna, Temptation Island ha tenuto i telespettatori incollati allo schermo fino alla fine. E, poco prima di salutare il pubblico e dare appuntamento alla settimana prossima, ecco un colpo di scena: una nuova coppia è sbarcata sull’isola per iniziare il viaggio nei sentimenti.

Temptation Island, arriva una nuova coppia

Poiché la nuova edizione di Temptation Island sta rivelando grandi colpi di scena e due delle coppie originali hanno già abbandonato il programma, ecco arrivare un nuovo fidanzato e una nuova fidanzata, pronti a mettere alla prova il loro amore in diverse settimane di lontananza e circondati da tentatori e tentatrici all’interno dei rispettivi villaggi. Si tratta di Francesca e Salvatore, di cui al momento non si sa molto ma che avremo modo di conoscere durante la prossima puntata. Scopriremo i motivi per cui hanno deciso di partecipare al programma e come affronteranno quest’avventura complessa ed emozionante, nonostante l’arrivo un po’ in ritardo rispetto alle altre coppie. L’accoglienza calorosa di Alessia Marcuzzi sembra aver allentato la tensione dei due al loro arrivo e, nel salutarsi, i due si sono abbracciati e Francesca ha raccomandato al fidanzato di comportarsi bene.

E voi, siete curiosi di scoprire la storia di questa coppia e quale sarà il loro percorso all’interno del programma di Temptation Island?