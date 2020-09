Temptation Island, i cinque momenti della seconda puntata da rivedere assolutamente; è successo davvero di tutto!

Una puntata ricca di colpi di scena, quella di Temptation Island andata in onda ieri sera. Si tratta del secondo appuntamento con il docu-reality di Canale 5, condotto da Alessia Marcuzzi. Emozioni, lacrime e un falò di confronto anticipato: è accaduto davvero di tutto. Pronti a rivivere con noi i momenti più belli della seconda puntata di Temptation Island? Un consiglio: tenetevi forte!

Temptation Island, i cinque momenti più belli della seconda puntata: falò infuocati e nuova coppia in arrivo

1- Il falò di confronto (infinito!) tra Gennaro ed Anna

Iniziamo da quello che è stato l’argomento centrale dell’intera serata: il falò di confronto tra Gennaro ed Anna. Quello che è successo è davvero incredibile: Gennaro ha chiesto il falò, Anna ha rifiutato. Successivamente è Gennaro a rifiutare un confronto finale, per poi cambiare idea con l’aiuto di Alessia. Ma, durante l’incontro, volano parole fortissime, e il napoletano decide di lasciare il programma da solo. Ma, colpo di scena! Dopo alcuni giorni, Gennaro torna sui suoi passi, chiedendo un falò straordinario per rivedere Anna!

La puntata termina così, lasciandoci sulle spine: Anna avrà accettato di incontrare di nuovo Gennaro? Non vediamo l’ora di scoprire cosa è successo!

2- “Ti prego non decidere il Buddha”

Vi è mai capitato di sbagliare le parole di un testo di una canzone? Ebbene, è capitato anche a Carlotta, che ieri sera ci ha fornito una sua ‘particolare’ versione di Good Times, di Ghali. Che sembra piacerle anche più dell’originale! Sentite un po’:

Ammettiamolo: tutti noi abbiamo un amico che la canta così!

3- ” Per me è l’antidonna”

Una frase shock, quella pronunciata da Alberto nel corso della puntata di ieri. Si, perché il ragazzo l’ha riferita proprio alla sua fidanzata, al quale è legato da ben 16 anni. “Io attualmente sto con una donna con il tipico carattere femminile che a me non piace. È proprio l’antidonna per me”. Parole durissime , quelle di Alberto, che inevitabilmente hanno ferito molto Speranza:

Come finirà il viaggio nei sentimenti della coppia?

4- Una clamorosa novità

È accaduto ieri sera, per la prima volta in assoluto nella storia di Temptation Island. Di cosa parliamo? Della novità che riguarda il momento ‘clou’ del reality, ovvero quello del falò. Che ha cambiato location: non pìù in spiaggia, ma in un angolo del villaggio. Date un’occhiata:

Le disposizioni restano le stesse, con i protagonisti seduti di fronte alla conduttrice, ma la ‘modifica’ non è passata inosservata:

E voi, ci avevate fatto caso?

5- Nuova coppia in arrivo

E un vero e proprio scoop è arrivato proprio al termine della seconda puntata del reality! Nello spazio dedicato alle anticipazioni della prossima puntata. Mercoledì prossimo, infatti, assisteremo all’ingresso di una nuova coppia, che si metterà in gioco nel programma di Canale 5. In sole due puntate, infatti, due coppie hanno concluso il loro percorso: per questo motivo, probabilmente, il programma ha deciso di dare spazio a nuovi protagonisti. Si chiamano Salvatore e Francesca , e noi non vediamo l’ora di scoprire cosa hanno da raccontarci.

Insomma, siamo giunti al giro di boa del viaggio nei sentimenti delle coppie. E, a quanto pare, c’è ancora tanto da scoprire. Non ci resta che attendere le prossime puntata per capire come si evolveranno le dinamiche di coppia e cosa succederà sull’isola delle tentazioni. Noi, come sempre, ci ritroviamo giovedì prossimo, per commentare insieme i momenti salienti della puntata! A presto!