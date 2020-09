Temptation Island, spunta un clamoroso retroscena sulla seconda puntata: ve ne siete accorti? Ecco cosa ha svelato la conduttrice su Instagram.

Ieri sera, su Canale 5, è andata in onda la seconda puntata di Temptation Island. Una puntata ricca di sorprese e colpi di scena: i momenti memorabili sono stati tantissimi. Ma, proprio nel corso del secondo appuntamento, i fan hanno notato qualcosa di strano. Qualcosa che è accaduto per la prima volta nella storia del programma. Di cosa parliamo? Del cambio location del falò, che non si è tenuto in spiaggia, come sempre, ma in una zona del villaggio. Una novità che è saltata subito all’occhio dei telespettatori, che si sono chiesti il motivo di questo cambiamento. Ebbene, a svelare il ‘mistero’ ci ha pensato la conduttrice, Alessia Marcuzzi, in una risposta ad un utente di Instagram. Ecco le sue parole.

Temptation Island, spunta un clamoroso retroscena sulla seconda puntata: niente falò sulla spiaggia, ecco il motivo

Avete seguito la seconda puntata di Temptation Island? Se la risposta è sì, avrete sicuramente notato che, per la prima volta nella storia del programma, i falò si sono tenuti in un luogo diverso. Non sulla spiaggia, come è sempre avvenuto dalla prima edizione, ma in una zona all’interno del villaggio. In tanti lo hanno notato e in tanti si sono chiesti il perché di questa novità. A togliere ogni dubbio è stata proprio Alessia Marcuzzi, che ha risposto ad un commento di una followers sul suo profilo Instagram. Ebbene, il motivo del cambio location è più semplice di quello che si pensi! Date un’occhiata:

Proprio così! Risolto il mistero! Al momento delle riprese pioveva e, per questo motivo, non è stato possibile registrare all’aperto, sulla spiaggia. Ma, nonostante la ‘novità’, i falò sono stati più infuocati che mai, soprattutto quello di confronto tra Gennaro e Anna. Un confronto che, però, non è ancora terminato! Dopo aver lasciato il programma da solo, il napoletano ci ha ripensato, chiedendo un ulteriore falò straordinario.

Anna accetterà di incontrare di nuovo Gennaro? Non ci resta che attendere la prossima puntata di Temptation Island, che si preannuncia ricca di sorprese! Ci sarà anche l’ingresso di una nuova coppia, formata da Salvatore e Francesca, pronti a testare i loro sentimenti sull’isola delle tentazioni. Ne vedremo delle belle! Appunatemento mercoledì 30 settembre, in prima serata su Canale 5!