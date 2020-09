Travis Henry pesava oltre 300 kg: grazie a Vite al Limite e grazie all’amore della sua compagna è cambiato davvero tanto. Guardate com’è oggi.

Vite al Limite è un programma che va in onda su Real Time e racconta storie di persone che hanno deciso di cambiare la loro esistenza, ormai compromessa da gravi problemi di salute. Questi ultimi sono legati all’obesità: il programma parla di problemi di pazienti legati al cibo da una dipendenza vera e propria. Lo show mostra come le vite dei protagonisti possono cambiare grazie all’aiuto del Dottor Nowzaradan. Sono tante le storie a cui il pubblico di Real Time si appassiona: una di queste è sicuramente quella di Travis Henry che ha chiesto aiuto al Dottor Now quando aveva 31 anni e pesava oltre 250 kili. Non riusciva neanche più a lavarsi da solo: “L’unica cosa che mi piace fare è mangiare. Mi sento travolto da un’ondata di felicità, non mi basta mai” racconta nel suo video ‘di presentazione’. Nessuno ha dimenticato la sua storia e proprio chi l’ha seguita sarà felice di sapere che ‘L’amore l’ha cambiato‘. Guardate com’è oggi.

La storia di Travis Henry ha appassionato tutti i telespettatori di Real Time: a Vite al Limite, il giovane si è presentato a 31 anni e con un peso che superava i 250 kili. E’ arrivato nella clinica del Dottor Nowzaradan con problemi di salute legati alla sua obesità: a dargli la spinta per migliorare è stata la sua compagna a cui aveva promesso il matrimonio. Le aveva promesso nozze da sogno non appena fosse riuscito a perdere peso. Possiamo dirvi che l’amore ha salvato Travis Henry che si è impegnato davvero tanto a ‘cambiare’: con il dottore riuscì a perdere peso ma non abbastanza. Nonostante non avesse raggiunto l’obiettivo prefissato, ebbe l’ok da parte del dottor Now a procedere con l’intervento di bypass gastrico: dopo l’operazione, Travis è cambiato davvero tanto. Sui social lo scatto pubblicato insieme alla sua compagna ha fatto commuovere tutti: