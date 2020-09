La giurista di Tu Si Que Vales, Sabrina Ferilli in un’intervista fa un’incredibile confessione sulla conduttrice Maria De Filippi..

Sabato 19 Settembre è andata in onda la seconda puntata del talent show Tu Si Que Vales che vede aspiranti artisti destreggiarsi nelle più varie discipline sottoponendosi al voto dell’amatissima giuria composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari oltre che da una giuria popolare capitanata dalla bellissima Sabrina Ferilli. Nella scorsa puntata non sono mancati colpi di scena e momenti esilaranti che ci hanno fatto davvero ridere. Ma se a noi hanno fatto ridere, alla giurista Sabrina Ferilli che è stata vittima di uno scherzo della De Filippi, la vicenda ha fatto altro che farla ridere. Ora, noi sappiamo del caloroso affetto che c’è tra i membri della giuria, ma la stessa Maria ha poi fatto sapere che la Ferilli, offesa per lo spaventoso scherzo, non le rivolgeva la parola :“Mi tiene il muso”– spiega al pubblico Maria. A questo giro è la Ferilli a parlare, e in un’intervista fa un’incredibile confessione.Scopriamo cosa ha detto.

Tu Si Que Vales, Sabrina Ferilli e l’incredibile confessione su Maria De Filippi

In un’intervista per DavideMaggio Sabrina Ferilli si racconta. Tra le tante rivelazioni fatte, spunta anche quella fatta sulla famosa conduttrice Maria De Filippi. Reduce da un brutto scherzo di cui è stata vittima la Ferilli lo scorso sabato a Tu SI Que Vales, in cui l’abbiamo vista veramente spaventata a causa del buio che improvvisamente è calato nello studio, Sabrina ha poi “messo il muso” con la De Filippi credendo che fosse lei la colpevole dello scherzo. Nell’intervista che Sabrina ha rilasciato ha parlato del rapporto che c’è tra le due, ed a proposito di ciò rivela :”C’è comunque una grande amicizia e fiducia. Le permetto di fare e dire cose che ad altri non permetterei mai” – e successivamente aggiunge una confessione incredibile :”Mi fa delle angherie. Mi ha tolto qualsiasi autore così che io non sappia nulla. Sono in balia sua e degli autori che le vanno dietro.

Va in ogni caso sottolineato il grande legame che c’è tra le due donne, così forte tanto da essere notato dal direttore di Rai 1 Stefano Coletta, che ha scelto di incaricare entrambe, insieme a Fiorella Mannoia, di occuparsi di un progetto contro la violenza sulle donne. A questo proposito Sabrina Ferilli fa sapere che è un evento che è ancora in fase di preparazione e che tuttavia non ha ancora saputo tutti i dettagli trattandosi di un progetto che sta emergendo adesso e visto che si sono incontrati solo un paio di volte per mettere a punto qualche idea, tuttavia Sabrina fa sapere :“Sarà questo ed altro..”