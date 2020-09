Uomini e Donne, ex corteggiatrice è incinta: il dolce annuncio

Una ex corteggiatrice di Uomini e Donne è incinta: ecco di chi si tratta e il dolce annuncio pubblicato poco fa sui social

Uomini e Donne è uno dei programmi più amati della televisione italiana. La trasmissione è andata in onda per la prima volta all’inizio degli anni duemila ed è sempre stata condotta da Maria De Filippi. Nel corso degli anni, il programma ha assunto vesti diverse. Prima i tronisti e le troniste, poi l’introduzione del trono over, dedicato alle dame e ai cavalieri, da quest’anno infine l’accorpamento del trono classico e del trono over. Passano gli anni, cambiano i format, ma il dating show di Maria De Filippi resta uno dei pilastri della rete del Biscione.

Uomini e Donne, ex corteggiatrice è incinta: l’annuncio

In tutti questi anni, tra tronisti e corteggiatrici, c’è stato un lungo via vai nello studio di Maria De Filippi. Tra le personalità che hanno partecipato al dating show di Canale 5 figura anche Ginevra Lambruschi. La modella ed influencer è stata per un breve periodo una delle corteggiatrici di Marco Cartasegna. La ragazza, oltre che far parlare di sé per le sue forme, è stata al centro anche di numerosi gossip. La Lamburschi, infatti, è stata fidanzata con Pierpaolo Pretelli, attuale concorrente del Grande Fratello Vip, e con Nicolò Bettarini, figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini.

La modella adesso sembra aver trovato la serenità accanto a Mirko Antonucci, giovane promessa del calcio italiano. Nelle ultime ore, la Lambruschi ha annunciato di essere incinta. La modella ed influencer, nonché ex corteggiatrice del programma di Maria De Filippi, è in procinto di diventare mamma per la prima volta. Una notizia che sicuramente avrà fatto felice lei, la sua famiglia e tutti i suoi fan. Alla Lamburschi non possiamo che fare i più sinceri auguri.