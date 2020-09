Alba Parietti mostra la sua ‘super’ suite in albergo: che meraviglia! Il tour della stanza riservata per lei vi lascerà senza parole

Solo domenica vi stavamo parlando dell’inedito cambio di look della Parietti, che aveva lasciato tutti senza parole, poco prima dell’inizio di ‘Live Non è La D’Urso’. Poco prima della puntata la Parietti aveva infatti deciso di sfoggiare un nuovo look decisamente bello. E che le dona, e non poco. La donna che abbiamo sempre visto con i capelli lunghi e voluminosi, adesso appare sempre più spesso con i capelli corti e molto più sottili. Adesso però ha voluto sfoggiare un colore decisamente diverso da quello a cui ci aveva abituato negli scorsi mesi. Un bel biondo dorato, che donava luminosità non solo al volto, ma anche all’incarnato. Insomma, una scelta decisamente azzeccata. Il cambio di look aveva stupito e incuriosito molto i fan che prontamente le hanno scritto una miriade di commenti sotto il post.

Alba Parietti mostra la sua ‘super’ suite in albergo: che meraviglia!

Alba Parietti non smette mai di stupirci. oggi la donna si trova in uno splendido albergo a Ponte Milvio. Anche se non sappiamo dirvi per quale motivo la donna in questo momento si trovi lì, probabilmente per questioni di lavoro possiamo immaginare. L’albergo è il River Chateau Hotel, e la stanza che mostra è davvero splendida e tutti i Confort possibili per poter affrontare più di una notte nella struttura.

Interni lussuosi e curati nel minimo dettaglio. Probabilmente la sua è una delle suite a disposizione dalla struttura.

La stanza davvero bellissima è composta da un ampio ingresso dove si intravedono degli armadi in legno lavorato. Poi ha una splendida camera da letto, molto ampia e luminosa, il letto è di un bianco candido come le pareti su cui sono stati posti anche dei quadri.

Di fronte al letto un mobile con una scrivania, dove la donna stava seguendo il Grande Fratello. Sappiamo che all’interno della casa c’è anche il figlio Oppini. Prosegue il tour e si passa al lato sinistro della stanza dove sono stati posti una bella scrivania è una poltrona, dove la donna appoggiato effetti personali

Il terrazzo è splendido, con un grande divanetto morbido e un bel tavolino probabilmente poter fare colazione all’aperto.