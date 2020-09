Ambra Angiolini, l’annuncio su Instagram del progetto che tutti aspettavano: con lei, un altro volto amatissimo della tv.

L’annuncio di Ambra Angiolini, idolo di migliaia di ragazzine nei primi anni Novanta e oggi bravissima attrice tra le migliori del cinema italiano, ha fatto esultare i suoi fan. Ai tempi di ‘Non è la Rai’, era un’adolescente anche lei, ma il suo successo era paragonabile a quello delle conduttrici tv con una lunga carriera alle spalle. L’ex reginetta del programma di Boncompagni, che oggi col suo annuncio ha reso felici tutti coloro che la seguono, ha segnato un’epoca della storia televisiva italiana per la portata dell’innovazione che il suo personaggio recava con sé. Amata e odiata, criticata e elogiata, quella ragazza acqua e sapone incarnava il sogno di una fama improvvisa capace di stravolgerti la vita e renderti un mito per tanti coetanei a soli 16 anni. Tutto ciò ben prima dei talent, ben prima del Grande Fratello e così via. Ambra però ha dimostrato in questi anni di essere cresciuta artisticamente e come donna, ha saputo lasciare nel baule dei ricordi la ragazzina scatenata che conduceva ‘Non è la Rai’ con l’auricolare e ha spiccato il volo verso una brillante carriera d’attrice, affermandosi sempre di più nel cinema italiano. Oggi è seguitissima sui social, da vecchi e nuovi fan che l’ammirano e la sostengono. Proprio in queste ore, i suoi follower hanno accolto con gioia l’annuncio che la Angiolini ha comunicato condividendo una storia sul suo profilo Instagram. Vediamo di cosa si tratta.

Ambra Angiolini, l’attesissimo annuncio è arrivato: i fan esultano

L’annuncio di Ambra contiene una splendida notizia: il suo ultimo lavoro, “Arctic – Un’avventura glaciale”, film d’animazione in cui ha doppiato uno dei protagonisti, è finalmente disponibile sulle piattaforme digitali, non essendo uscito nelle sale a causa del Covid. Insieme a lei nel doppiaggio, anche Stefano De Martino e il piccolo Santiago. Il film racconta l’avventura di due volpini, Speedy e Jade, che insieme ad un orso polare nevrotico, un albatros sbadato e due lontre un po’ paranoiche, lotterà contro un tricheco malvagio che vuole sciogliere l’Artico.

Nell’annuncio pubblicato, Ambra spiega che darà la voce al personaggio di Jade e scrive che il film è “Disponibile on demand su Rakuten, Apple, Infinità, Chili e Sky Primafila. E dal 25 novembre in home video”.

