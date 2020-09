Barbara D’Urso, situazione ‘assurda’: “Come al solito…”, cosa succede in camera da letto? Il racconto della conduttrice sui social

Barbara non sta mostrando alcun tipo di difficoltà a mantenere il suo profilo social molto alto, con foto e stories davvero accattivanti. La donna sta utilizzando la piattaforma per tenere aggiornati tutti i suoi followers sul suo ritorno alla routine. La donna infatti è tornata alla vita di tutti i giorni, fatta di allenamenti e trasmissioni televisive. Durante l’estate invece ci ha tenuti sempre aggiornatissimi sull’andamento delle vacanze estive. Dopo un’iniziale titubanza, la conduttrice infatti è stata riconfermata a settembre con tutti i suoi programmi di punta, tranne l’edizione nip del Grande Fratello. Nel frattempo però si è goduta il meritato riposo estivo. Solo ieri sera la donna ha pubblicato un altro scatto decisamente molto piccante… E poi stamattina la sorpresa in camera da letto… cosa succederà tra le lenzuola della bella conduttrice di origini campane?

Barbara è tornata davvero col botto quest’inverno con tutti i programmi televisivi che l’hanno resa la regina di canale cinque. Il suo ‘Live non è la D’Urso‘, sta riscuotendo l’interesse sperato e soprattutto sta di nuovo avendo picchi di share incredibili. Lo sappiamo, la conduttrice, anche se a volte un po’ sopra le righe, decisamente una grande professionista e spesso all’interno dei suoi programmi si trattano argomenti interessanti e molto chiacchierati, da tutti. Non solo gossip, ma anche attualità e cronaca nera. C’è da dire che la grande curiosità del pubblico però deriva anche dal fatto che la donna tiene aggiornati i suoi followers sulla sua vita privata.

La donna infatti spesso lancia post e instagram stories dal suo bellissimo appartamento e da una stanza in particolare, la camera da letto. Proprio stanotte la donna ha deciso di fare una confessione assurda ai suoi migliaia di followers. Pare infatti che la donna abbia fatto le ore piccole, come tutte le notti e che sia decisamente in ritardo per andarsi ad allenare. La donna ha svelato che come tutte le notti ha avuto problemi ad addormentarsi. Da questo ne ha conseguito che si è addormentata alle tre e quindi ora è davvero esausta. Sul tavolo una splendida colazione imbandita.