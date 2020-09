Barbara D’Urso si mette a fare a pugni: “B…stardo!”, “ancora viva, per poco!”, il suo sfidante le da filo da torcere durante l’incontro

Barbara D’Urso è tornata davvero col botto quest’inverno con tutti i programmi televisivi che l’hanno resa la regina di canale cinque. Il suo ‘Live non è la D’Urso‘, sta riscuotendo l’interesse sperato e soprattutto sta di nuovo avendo picchi di share incredibili. Anche gli altri due programmi della conduttrice, però stanno avendo un buon seguito, ‘Pomeriggio Cinque’ e ‘Domenica Live’. Lo sappiamo, la conduttrice, anche se a volte un po’ sopra le righe, e colorita, è decisamente una grande professionista e spesso all’interno dei suoi programmi si trattano argomenti interessanti e molto chiacchierati, da tutti. La sua professionalità è riconosciuta e molto apprezzata, anche da moltissimi colleghi. I suoi programmi non sono solo gossip, ma anche attualità e cronaca nera. C’è da dire che la grande curiosità del pubblico però deriva anche dal fatto che la donna tiene aggiornati i suoi followers sulla sua vita privata.

Barbara D’Urso non smette davvero mai di stupirci, e mai come ora è tornata alla carica per renderci compagnia attraverso i social. Attualmente, infatti la conduttrice è più attiva che mai sui social e non perde mai l’occasione di mostrare la sua vita frenetica ai propri follower. La donna, infatti è tornata in tv con tutti i tuoi i suoi programmi televisivi di punta tra cui ‘Pomeriggio Cinque’, ‘Domenica Live’ e ‘Live non è la D’Urso’. I tre programmi le stanno portando grandi soddisfazioni e soprattutto grande successo.

Solo stamattina vi parlavamo di quanto la sua vita frenetica e movimentata influisse sulla sua routine. La donna infatti, ha problemi a dormire, motivo per cui spesso e volentieri fa le ore piccole e proprio stamattina aveva rivelato di essere in super ritardo per andarsi ad allenare. Tutto sommato, però la donna è riuscita nell’intento e proprio durante l’allenamento è successo l’incredibile. Sappiamo infatti che la D’Urso pratica anche box e durante l’allenamento il suo istruttore le ha dato un gran da fare, motivo per cui a un certo punto scherzosamente la donna ha detto di essere viva quasi per miracolo, evidentemente l’istruttore le avrà dato filo da torcere.