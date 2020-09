Belen Rodriguez perde la pazienza e risponde a tono ai commenti indiscreti dei follower per prendere poi una drastica decisione.

Belen stavolta non ne può proprio più: la showgirl argentina, che solitamente evita di rispondere alle tante critiche che le vengono mosse sui social, stavolta non ha tollerato l’ennesimo commento fuori luogo fatto da un follower sotto una foto da lei postata e ha deciso di fare qualcosa mai fatta prima. Ma facciamo un passo indietro per capire cosa sia successo davvero. Quasi una settimana fa la Rodriguez ha festeggiato i suoi 36 anni insieme alla famiglia e al suo nuovo fidanzato, Antonino Spinalbese. Quest’ultimo sembra essere riuscito a darle finalmente quella stabilità e quella serenità che, dopo la rottura con De Martino e qualche flirt estivo, la bella argentina faceva fatica a trovare. E’ accaduto che uno dei video pubblicati da Belen sia stato commentato in questo modo da un follower: “I tuoi occhi parlano, ti manca tanto e si vede”, riferendosi chiaramente all’ex marito di lei, Stefano. Ecco che Belen non ci ha visto più ed ha risposto per le rime: “Ma chiii? Vedete solo quello che volete vedere! I miei occhi ridono!”. Da quel momento, Belen ha evidentemente cambiato le impostazioni del suo profilo Instagram, dove non è più possibile commentare i suoi post. Una decisione che sorprende tutti, perché la Rodriguez è sempre stata attivissima sui social e ha sempre mostrato di non preoccuparsi più di tanto per le offese dei cosiddetti ‘haters‘.

Belen Rodriguez, ‘capitolo Stefano De Martino’ archiviato per sempre?

Come dicevamo, sembra proprio che stavolta Belen abbia chiuso davvero con il suo passato sentimentale e che ora voglia guardare solo al futuro, a quanto pare con Spinalbese. Quando si separò da Stefano per la prima volta, in tanti rimasero delusi perché la storia tra la showgirl ed il ballerino, molto travagliata all’inizio, aveva conquistato molti fan. Stavolta, però, sembra che Belen non sia disposta più a perdonare l’ex marito.

Intanto Stefano ha preso una nuova casa a Milano dove il piccolo Santiago potrà trascorrere il tempo col suo papà ed ha adottato proprio per il bambino anche un cucciolo di cane, che ha chiamato Choco.

