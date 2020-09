Belen Rodriguez si allena in palestra con il suo personal trainer: si fa male e non riesce a contenere l’urlo di dolore. Guardate il video pubblicato nelle sue Instagram story!

Resta sempre una delle donne più amate e desiderate in Italia, se non nel mondo! Belen Rodriguez riesce ad infiammare Instagram non appena si mostra in primi piani o in riprese da lontano, o allo specchio. Il suo viso angelico e le sue forme da urlo fanno girare la testa ai milioni di utenti social che la seguono quotidianamente. Non è solo la sua bellezza ad attirare l’attenzione: Belen è da anni al centro del gossip italiano per la sua vita sentimentale. Il secondo addio a Stefano De Martino, sembrerebbe il ‘definitivo’, ha scosso tutti ma oggi l’argentina sembra aver ritrovato il sorriso tra le braccia di un nuovo uomo. Parliamo di Antonino Spinalbese, giovane hairstylist: pare che i due ora formino una vera e propria coppia. Lo confermano anche alcune IG story comparse sul profilo della Rodriguez: ma nelle ultime ore ad aver catturato l’attenzione di tutti è l’allenamento fatto dalla showgirl, decisamente ‘bollente’. Fa un esercizio particolare, utile ai glutei, insieme al suo personal trainer: l’urlo di dolore però si fa sentire. Ecco cosa succede in sala attrezzi!

Belen Rodriguez si fa male, l’urlo di dolore si sente forte e chiaro: “Ahiii”

Belen Rodriguez ha infiammato letteralmente Instagram poco fa pubblicando nelle sue stories un video mentre si allena. L’argentina sembra esser piuttosto motivata nel lavorare sul suo fisico ma l’esercizio la fa male. L’urlo di dolore nella clip pubblicata si sente forte e chiaro: “Ahii” ha pronunciato la showgirl al termine di un esercizio che per alcuni è risultato piuttosto ‘bollente’.

Come potete vedere la Rodriguez sta lavorando alla parte bassa del suo corpo: questo esercizio svolto con l’aiuto del suo personal trainer è davvero duro e così, al termine, la splendida showgirl non è riuscita a ‘contenersi’. Insomma, l’esercizio è pesante ma che risultati! Belen è una delle donne più amate anche per il suo fisico da urlo: le sue forme fanno girare la testa a chiunque!

La decisione su Instagram

Essendo un personaggio particolarmente esposto, si ritrova spesso commenti social ‘scomodi’. La Rodriguez ha preso una decisione inaspettata: sul suo canale Instagram non è più possibile lasciare commenti. Ha cambiato impostazioni forse dopo un commento che ha l’ha urtata particolarmente. “I tuoi occhi parlano, ti manca tanto e si vede”, sono state le parole di un utente Instagram: Belen non ci ha visto più ed ha risposto a tono “Ma chiii? Vedete solo quello che volete vedere! I miei occhi ridono!”.