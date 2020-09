Claudia Ruggeri esplosiva: senza vestiti stesa a letto, pazzesca; lo scatto di Miss Claudia fa impazzire i followers.

Si chiama Claudia Ruggeri, ma tutti la conoscono come la meravigliosa Miss Claudia di Avanti un altro. La showgirl romana è uno dei volti noti della trasmissione di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Trasmissione amatissima e super seguita, di cui vedremo le nuove puntate nel 2021. Ma, nel frattempo, la bellissima Claudia si tiene in contatto coi fan attraverso i social, in particolare Instagram. Sul suo profilo ufficiale, la showgirl è seguita da ben 941 mila followers, coi quali ama condividere foto e video delle sue giornate. Foto che molto spesso non passano inosservate! Come quella apparsa sul suo profilo qualche ora fa, per dare il buongiorno al popolo di Instagram. Un ‘buongiorno’ che difficilmente dimenticheranno: la showgirl è sdraiata a letto, senza vestiti. L’inquadratura dall’alto è bollente, diamo un’occhiata!

Seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Claudia Ruggeri esplosiva: senza vestiti stesa a letto, il selfie infiamma i followers

Basta poco a Claudia Ruggeri per far impazzire i suoi fan. Lo fa in tutte le puntata di Avanti un altro, quando fa il suo ingresso in studio, lasciando il pubblico senza fiato. Un pubblico che Bonolis fatica a tenere a bada, dando vita a gag super esilaranti. Ma non è solo in tv che Miss Claudia incanta i suoi fan, ma anche sui social, dove la showgirl è molto attiva. Il suo seguitissimo profilo Instagram è ricco di foto e video che non passano inosservati. Come l’ultimo selfie postato dalla showgirl, in cui si mostra sdraiata a letto, senza vestiti. L’inquadratura dall’alto infiamma Instagram, date un’occhiata:

Eh si, ve lo avevamo detto! Miss Claudia è decisamente esplosiva nello scatto condiviso con i fan. Nella didascalia, la showgirl esprime il desiderio di un caffè…e siamo sicure che in tanti vorrebbero offrirglielo. In attesta di vedere le nuove puntate di Avanti un altro, cosa aspettate a seguirla sul suo profilo Instagram? Non ve ne pentirete!