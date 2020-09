Antonella Clerici mostra un particolare della scena nello studio di E’ sempre mezzogiorno: la conduttrice è pronta al debutto!

Antonella Clerici sta per tornare in tv con un nuovo programma: dopo due anni di stop rivedremo la famosissima conduttrice al timone di ‘E’ sempre mezzogiorno’. A partire dal 18 settembre 2020 dalle ore 12 alle 13.30 rivedremo la Clerici alle prese con un nuovo format: in un ‘salotto’ verranno intervistati VIP ed allo stesso tempo anche il pubblico prenderà parte allo show. Ma qual è il tema? Beh, sempre la cucina! Dopo la cancellazione de La Prova del Cuoco, è stato presentato il nuovo programma che giocherà con i telespettatori da casa! Ricette, allegria e tanti ospiti: sta per arrivare tanto intrattenimento per il pubblico di Rai Uno che non vede l’ora di rivedere la conduttrice di Legnano. “Ho firmato per un anno ed è la prima volta dopo tantissimo tempo. L’ho fatto proprio perché voglio mettermi alla prova” ha confessato Antonella Clerici in un’intervista a Il Fatto Quotidiano. Sui social poco fa ha regalato un’anteprima di come sarà lo studio: siete curiosi? Date un’occhiata qui!

È sempre mezzogiorno, “Particolare della scena”: spunta un dettaglio nello studio di Antonella Clerici

Antonella Clerici sta per diventare di nuovo protagonista di un programma Rai, in tarda mattinata: il 28 settembre partirà con il suo ‘E’ sempre mezzogiorno’ in onda dalle 12 alle 13.30. Sui social la conduttrice ha lanciato un piccolo spoiler su come sarà la scena del suo nuovo show di cucina. “Particolare della scena. E’ sempre mezzogiorno da lunedì alle 12” ha scritto come didascalia ad una fotografia in cui è seduta su un’altalena in mezzo a del verde e dei fiori. Guardate un po’ qui:

I fan di Rai Uno e della conduttrice non vedono l’ora che inizi il nuovo programma: sono tantissimi i commenti arrivati per la Clerici. “Ciao Anto avremo il piacere di rivedere Maurino, Renatone, Cesare… ANNA….? Ci mancate”, “Antonella ti stiamo aspettando con trepidazione…sono due anni che ti aspettiamo. IN BOCCA AL LUPO…..”, “Bella l’altalena…vedrai che ti porterà a volare molto in alto” sono alcuni dei meravigliosi pensieri e di auguri per la conduttrice.