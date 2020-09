Elisabetta Gregoraci super ‘hot’ al Gf Vip: costume striminzito, esce dall’acqua e… l’inquadratura diventa bollente.

Di bellezze, nella casa del Grande Fratello Vip 5, ce ne sono davvero tantissime. E, tra queste, c’è indubbiamente lei, Elisabetta Gregoraci, una delle concorrenti più attese di questa edizione. La splendida showgirl è una delle donne più amate del nostro spettacolo e, anche nella casa, si è ambientata in pochissimo tempo, legando molto con la maggior parte dei coinquilini. In particolare, con l’ex velino Pierpaolo Pretelli: dopo il bacio in piscina, i fan sognano la nascita di una nuova coppia! Nel frattempo, Elisabetta si lascia ammirare in tutta la sua bellezza! Come quando fa il bagno in piscina, mettendo in mostra il sui fisico statuario. I costumi che indossa, poi, non coprono proprio tutto. Diamo un’occhiata.

Elisabetta Gregoraci è una delle donne più amate della nostra tv. Di lei, il pubblico ha sempre apprezzato la semplicità e l’umiltà, che non ha mai perso nonostante la popolarità. Ma, ammettiamolo, il pubblico la ama anche per la sua straordinaria bellezza! Che è ben visibile nelle ultime settimane, dato che l’ex moglie di Flavio Briatore è ‘rinchiusa’ nella Casa del Grande Fratello Vip. Sono bastati pochi giorni, ad Elisabetta, per entrare nel cuore dei fan…e di Pierpaolo, che sembra sempre più intenzionato a conquistare la bella calabrese. Che, in piscina, regala momenti super ‘hot’. Come questo, immortalato da una fanpage della showgirl e repostato nel suo profilo ufficiale dal suo staff, che gestisce i suoi social: la Gregoaraci fa il bagno in piscina, con un costume che lascia poco spazio all’immaginazione. Date un’occhiata:

Eh si, ve lo avevamo detto! Elisabetta è davvero irresistibile in costume. E, per la gioia dei fan, regalerà un bel po’ di immagini di questo genere, essendo ‘spiata’ 24 ore su 24!

Nel frattempo, i fan sono sempre più ‘innamorati’ della coppia Gregoraci- Pretelli, tanto da creare già il nome ‘Gregorelli’! In effetti, tra i due, sembra esserci un forte feeling. Nascerà qualcosa di più di una semplice amicizia? Staremo a vedere! Non perdetevi la puntata di questa sera, venerdì 25 settembre 2020. La casa più spiata della tv è pronta a regalarvi nuovi colpi di scena!