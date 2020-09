La supermodella Emily Ratajkowski posa senza reggiseno: il servizio è ‘infuocato’ e Instagram va letteralmente in delirio per la sua bellezza.

Emily Ratajkowski manda in delirio Instagram con uno scatto infuocato, in posa senza reggiseno. La splendida Supermodella di origine americana è tra le donne più belle del mondo. Il suo debutto come modella arriva nel 2015 quando sfila alle settimane della moda per marchi di grande rilievo come Marc Jacobs, Dolce e Gabbana, Miu Miu. Nata a Londra, mostra fin da piccolissima una predisposizione per il mondo dello spettacolo e per il teatro in particolare. Emily Ratajkowski, che ha letteralmente fatto impazzire Instagram in più di un’occasione, non è solo una modella ma anche un’attrice: l’abbiamo ammirata nel suo esordio cinematografico con il film “Gone Girl” accanto al grande Ben Affleck. La supermodella ha sempre dichiarato di sentirsi molto a proprio agio con il suo corpo e, grazie alla sua mentalità aperta, ha imparato a non sopprimere la sua natura a causa dei tanti tabù esistenti.

Emily Ratajkowski fa impazzire Instagram con il suo ultimo scatto

Emily Ratajkowski è una supermodella di fama mondiale e il suo profilo Instagram quasi ventisette milioni di follower. Di una bellezza incredibile, con immenso fascino e straordinaria eleganza, la giovane riesce a catalizzare l’attenzione del pubblico in ogni occasione. Qualche giorno fa, in particolare, alcuni scatti senza reggiseno realizzati per un servizio fotografico di Emily Ratajkowski hanno infuocato Instagram e migliaia di fan hanno inondato il social della supermodella ricoprendola di complimenti. Nelle immagini spicca in tutta la sua naturale bellezza, non indossa alcun ornamento fatta eccezione per dei pantaloncini neri. Occhi intensi, capelli folti e un fisico scolpito, negli scatti in bianco e nero risalta tutto il suo fascino magnetico. Siete curiosi di vedere le foto che hanno mandato in delirio i social? Eccone una.

Gli altri scatti potete trovarli sul profilo Instagram della modella e siamo certi che vi lasceranno senza parole: la giovane si conferma una meraviglia della natura.