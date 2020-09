Non si scherza con Emma Marrone, lo abbiamo imparato molto bene: “Porca put**na” sbotta durante la seconda puntata di X-Factor. Scopriamo cos’è successo.

Emma Marrone sbotta a X-Factor e rende estremamente fieri di lei. Una guerriera, una bomba di energia, una fonte vitale inesauribile, ecco cos’è Emma Marrone. Cantante di strepitoso successo, ha conquistato il successo con il talent di Amici e la sua stella non ha più smesso di brillare. La sua voce potente e graffiante ha conquistato l’Italia, le ha fatto vincere il festival di Sanremo e l’ha consacrata come una delle più talentuose artiste del nostro Paese. Fiera, indipendente, onesta e forte di un coraggio che di una determinazione che lasciano sempre senza fiato, la cantante ha affrontato periodi estremamente bui nella sua vita, ma non ha mai mollato, come ha ricordato lei stessa. E tra un augurio di compleanno speciale e i mille impegni lavorativi, Emma Marrone sbotta durante la seconda puntata di X-Factor e si erge contro gli stereotipi e le “menate” sulle donne. Ecco cos’è successo.

Emma Marrone sbotta e si erge contro gli stereotipi

Con Emma Marrone non c’è da scherzare, lo sappiamo bene: non ha problemi a dire la sua e non si nasconde dietro le false apparenze. Sincera, schietta e spontanea, la cantante è una delle persone più genuine del mondo dello spettacolo. Durante la seconda puntata di X-Factor, Emma Marrone sbotta: “Porca put**na” esclama, facendo ridere subito i colleghi giudici e i concorrenti. “Sicurezza, abbiamo un problema al tavolo” interviene uno dei presenti, in modo giocoso. Il motivo della simpatica esplosione della cantante? Le “menate” sulle donne. A quanto pare i giudici del programma sembravano aver già inquadrato una concorrente per la sua grande bellezza e, quando la giovane ha cantato rivelando una voce incredibile, sono rimasti senza fiato. Emma Marrone, a questo punto, sbotta, facendo notare che c’è del maschilismo nel credere di conoscere una persona, una donna, solo guardando il suo aspetto esteriore. La simpatica diatriba non ha lasciato strascichi, ma l’intervento di Emma Marrone è sicuramente servito ad aprire gli occhi del pubblico su quelle che possono essere le dinamiche quotidiane che ogni donna si trova ad affrontare a causa degli stereotipi. “Sono bionda ma non sono scema” è un’altra frase pronunciata dalla cantante, che non ha bisogno di alcuna spiegazione.

Emma Marrone non delude mai e, seppur in modo ironico e senza polemiche, è sempre capace di lanciare il giusto messaggio.