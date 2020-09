L’ex protagonista di Uomini e Donne si immerge in un nuovo mondo, quello del cinema! Ha raccontato tutto in un’intervista: sentite la novità in arrivo!

I protagonisti di Uomini e Donne diventano sempre delle star. C’è un ex volto super noto del famoso dating show di Maria de Filippi che ha deciso di dedicarsi al cinema! Siete curiosi di sapere di chi si tratta? Parliamo di Giorgio Manetti, l’ex Cavaliere del Trono Over che ha avuto una lunga storia d’amore con Gemma Galgani. Ebbene sì, ha deciso di fare un grande passo e cominciare una nuova avventura: Giorgio entrerà nel mondo del cinema presentando un corto, di cui sarà non solo produttore ma anche interprete e sceneggiatore. Ai microfoni di Uomini e Donne Magazine ha raccontato un po’ del suo nuovo progetto: ecco le novità.

Uomini e Donne, l’ex protagonista diventa attore: l’annuncio a sorpresa

“Sono in dirittura d’arrivo con il mio cortometraggio, per iscriverlo a vari concorsi internazionali. Sono contento perchè le pochissime persone che l’hanno visto dicono che è bello. Io invece sono ipercritico”: sono queste le parole di Giorgio Manetti a Uomini e Donne Magazine. L’ex Cavaliere del Trono Over racconta della sua decisione di immergersi nel mondo del cinema: “Ho prodotto, interpretato e scritto la sceneggiatura insieme al regista Domenico Costanzo ed all’amico co-produttore Marco Becagli“. Il corto prende il nome di ‘A killer for a friend’: il Manetti non ha svelato la trama ma ha assicurato tantissimi colpi di scena. Durante l’intervista ha raccontato che si tratterà di un dramma sentimentale dove ‘anche l’anima più nera può ritrovare la strada per una nuova vita’: l’ex di Gemma Galgani ha lasciato suspense annunciando che nel finale ci sarà una sorpresa incredibile.

Non resta che attendere l’uscita del corto, intanto Giorgio sul suo canale Instagram ha mostrato uno scatto mentre rilegge la sceneggiatura. “Un’ultima occhiata alla sceneggiatura e….azione!” scrive nella didascalia.

Tra i commenti dei fan ce n’è uno che ha catturato particolarmente l’attenzione di Giorgio Manetti: un utente Instagram gli ha scritto “Hai cervello tu ..e vedi oltre si sei un lord ..o uomo d’altri tempi ti nutri di sogni e poesia ..sei un anima rara ❤️…io penso che tu abbia agito sempre in modo corretto ti stimo”. L’ex Cavaliere ha subito commentato ringraziando il fan per le belle parole.