Splendida notizia per la famosa attrice, dalla foto è ben visibile il pancino e arriva l’annuncio ufficiale: è incinta e presto diventerà mamma! Scopriamo di chi si tratta.

Una splendida notizia di cui arriva la conferma ufficiale, dalla foto è evidente il pancino che cresce: la famosa attrice è incinta e presto diventerà mamma. Di chi si tratta? Della meravigliosa Mandy Moore, indimenticabile Jaime de I Passi dell’amore che ha fatto sognare milioni di persone per la sua storia d’amore con il ribelle Landon Carter. Dopo l’annuncio della nascita della bimba di Gigi Hadid e Zayn Malik e quello della gravidanza di un’altra attrice molto nota per una serie di grande successo, ecco arrivare un’altra lieta novella. Sono la stessa attrice e il compagno a dare l’annuncio ufficiale con delle foto postate sui rispettivi profili Instagram in cui rivelano anche il sesso del nascituro in arrivo. Siete curiosi di scoprirlo?

Mandy Moore è incinta: la famosa attrice diventerà mamma

La meravigliosa Mandy Moore oltre ad essere un’attrice di grande successo che ha lavorato con attori di grosso calibro è anche una talentuosa cantante. Di recente abbiamo modo di ammirarla nella serie This is us che sta riscuotendo un grande successo di critica e pubblico. Mandy Moore ha sposato il chitarrista Taylor Goldsmith nel 2018, dopo il divorzio dal primo marito, il cantante Ryan Adams. Sul suo profilo Instagram la bella attrice ha annunciato la splendida notizia, rivelando di essere incinta e che diventerà presto mamma di un dolce maschietto. La didascalia allegata all’immagine annuncia che un “Baby Goldsmith” arriverà agli inizi del 2021. La coppia appare più felice e innamorata che mai. La gravidanza di Mandy Moore è la ciliegina sulla torta di una storia d’amore molto appassionata. Negli scatti che vi mostriamo di seguito, possiamo vedere la grazia e la felicità con cui il marito le accarezza il pancino e la luce luminosa che si irradia dai loro visi pieni di gioia.

Un’esplosione di entusiasmo, un vero e proprio sogno che si avvera per Mandy Moore e il marito, Taylor Goldsmith.

Non ci resta che fare le congratulazioni alla bellissima Mandy Moore e aspettare con trepidazione l’arrivo di questo giovanotto.