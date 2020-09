Al Gf Vip 5 nuove emozioni travolgono la concorrente Adua Del Vesco, per lei entra in casa proprio lui.. Scopriamo di chi si tratta

In onda questa sera la quarta puntata del Grande Fratello Vip 5. Arrivano nuovi colpi di scena per i concorrenti della casa più spiata d’Italia e noi tutti siamo attaccati alla televisione per non perderci nemmeno uno degli avvenimenti che si verificano all’interno della casa. Mai come stasera non possiamo perderci questa quarta puntata, che a meno di 30 minuti dal suo inizio ci ha già regalato il suo primo colpo di scena. La puntata è appena iniziata e si parla di lei, della concorrente Adua Del Vesco. In questi giorni abbiamo molto sentito parlare di lei per il legame che si sta nuovamente instaurando con il suo ex e odierno concorrente Massimiliano Morra. Questa sera entra per lei come ospite nella casa del Grande Fratello un personaggio a cui Adua tiene particolarmente.. Scopriamo di chi si tratta.

Gf Vip 5, grande emozione per Adua Del Vesco, entra in casa proprio lui

A meno di 30 minuti dall’inizio di questa nuova puntata del GF Vip 5 il conduttore Alfonso Signorini si collega con gli inquilini della casa e volge il solito saluto di rito. Subito dopo chiede di parlare con i due concorrenti Massiamiliano Morra ed Adua Del Vesco, ed insieme a loro ripercorre i momenti che nell’ultima puntata andata in onda lo scorso Venerdì li hanno visti protagonisti e parlano di come i due stiano riallacciando i rapporti. Popo dopo Signorini congeda anche Morra e chiede di poter parlare solo con Adua. Lei preoccupata cerca di capire cosa stia succedendo perché Signorini le fa alcune domande rivolte ai suoi legami affettivi all’esterno della casa ed improvvisamente parte una canzone che fa sprofondare Adua nei ricordi. Una canzone che immediatamente la porta a guardarsi intorno perché si aspetta di poter vedere lui, il suo Jiulian. Ed in effetti è cosi, il suo ragazzo Julian Condor ospite nella casa per salutare la sua Adua. I due non possono toccarsi ne baciarsi, ma Adua sprofonda in un mare di lacrime e subito chiede scusa se lui dall’esterno ha potuto vedere qualche atteggiamento sbagliato. Immediatamente Julian le risponde :“Scusa di cosa?.. Tu sei stata te stessa? Io sono qui perché sono preoccupato, ti ho vista malinconica” – Adua non contiene le lacrime perché vorrebbe tanto correre nelle braccia del suo Julian, che le dice :“Ti ho vista malinconica, non voglio vederti più piangere”. Adua continua a preoccuparsi per quello che lui può aver visto dall’esterno riguardo al rapporto che sta nuovamente instaurando con Massimiliano Morra, ma Julian la rassicura :”Massimiliano è un bravo ragazzo e mi fa tenerezza” . Julian la invita a mettere una grossa pietra sul passato, le dice di andare avanti nel suo percorso.

Signorini li interrompe e li invita a ripercorrere le fasi della loro conoscenza; per Adua quella con Julian è stata la prima storia d’amore :“Ci siamo conosciuti al liceo, ma non ci calcolavamo più di tanto” – Adua racconta di quanto lui le sia stato vicino nei momenti in cui è stata male :” Diciamo che senza di lui non avrei avuto la froza di affrontare periodi veramente bui, lui era la ragione per andare avanti”. Julian imbarazzato dice :”E’ sempre più bella, non so come fa”.

Prima di salutarli Signorini chiede ad Adua :” pensi che lui sia l’uomo della tua vita?” , Adua risponde :”Si”.