Nel corso del daytime di ieri del GF Vip, Francesco Oppini è finito in lacrime nel ricordare un episodio drammatico: cos’è successo.

Proprio ieri, Giovedì 24 Settembre, è andata in onda, su Canale 5, una nuova puntata del daytime del GF Vip in cui abbiamo potuto vedere Francesco Oppini letteralmente in lacrime dopo aver ricordato un episodio davvero drammatico. Così come Elisabetta Gregoraci nel corso della terza puntata, anche il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini ha voluto la possibilità di ripercorrere la storia della sua vita. Una vita che, da come descritto dal diretto interessato, è stato ricco di amore e di gioia. Fino a quando, nel 2004, è stato il colpito da un episodio davvero drammatico. A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio, come dicevamo precedentemente, è stato il diretto interessato. Ebbene si. Dopo il gravissimo lutto nel 2006 che gli stravolto completamente la vita, il conduttore e commentatore sportivo ha vissuto un altro episodio davvero spiacevolissimo. Ma bando alle ciance, cerchiamo di capire ogni cosa nel minimo dettaglio.

GF Vip, Francesco Oppini in lacrime: cosa ha raccontato

Nel corso del daytime del 24 Settembre del GF Vip, Francesco Oppini è finito in lacrime. Chiamato nella ‘mistery room’ per ripercorrere la storia della sua vita, il commentatore sportivo non ha potuto fare a meno di raccontare tutti gli episodi per lui significativi e che, soprattutto, hanno letteralmente cambiato la sua vita. È proprio per questo motivo che il figlio di Alba Parietti e di Franco Oppini non ha potuto fare a meno di riportare alle mente un episodio davvero drammatico vissuto nel 2004. Visibilmente emozionato e, ancora adesso, addolorato, il buon Francesco ha raccontato del tragico incidente di cui sua madre, ben 16 anni fa, è stata vittima. Un episodio davvero spiacevole, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, è stato vissuto con un dolore davvero immenso da parte di suo figlio. In particolare, Francesco ha raccontato di averlo scoperto un po’ per ‘caso’. Quella sera, da come raccontato dal diretto interessato, il giovane era a casa di amici. E, tra un pausa di un film e un’altra, è apparsa in tv la notizia del grave incidente di sua madre. ‘Ho visto la sua macchina schiacciata sotto un camion’, ha raccontato il gieffino alle telecamere del famoso reality di Canale 5.

Insomma, data la tragicità dell’episodio, Francesco Oppini non ha potuto fare a meno di trattenere le sue lacrime nella casa del GF Vip. Ovviamente, il conduttore non ha affatto nemmeno perso occasione di poter ricordare l’immensa forza di sua madre.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui