GF Vip, Gabriel Garko super ospite stasera: “Sarà dura, ma avrete solo la verità”

GF Vip, Gabriel Garko super ospite della puntata di questa sera: “Sarà dura, ma avrete solo la verità”.

Una nuova puntata del Grande Fratello Vip avrà luogo questa sera, lunedì 25 settembre, super ospite Gabriel Garko. Come riportato dal sito bloglive.it nei giorni scorsi Gabriel è stato vittima di un grande dolore a causa della perdita del suo cavallo Othello.

Ciononostante, la sua partecipazione è stata da poco rivelata e già il fermento è davvero elevato.

Questa nuova edizione del reality sembra proprio essere piena di colpi di scena ed imprevisti. Alla conduzione Alfonso Signorini, accompagnato da due opinionisti d’eccezione, Pupo ed Antonella Elia. Nelle prime due puntate sono stati presentati i concorrenti del gioco, divisi in due gruppi, ma come abbiamo potuto appurare è mancato all’appello Paolo Brosio, che per problemi di salute ha dovuto rimandare al momento il suo ingresso, ed è stato ricoverato.

La quotidianità in casa è stata fin da subito messa alla prova, infatti, a meno di 24 ore dall’inizio Flavia Vento ha deciso di abbandonare il reality, a causa di un forte malessere dovuto alla nostalgia per i suoi amati cani. Il percorso all’interno della casa più spiata d’Italia è stato ricco di colpi di scena, molti sono stati gli scontri già avviati, in particolare tra Tommaso Zorzi e Francesca Pepe, i due sembrano proprio non andare d’accordo.

E ancora, grande riscontro ha avuto il confronto avvenuto nella prima puntata tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, che hanno poi avuto nei giorni precedenti diversi scontri fino ad arrivare ad un apparente chiarimento.

Questa sera sarà trasmessa una nuova puntata del Grande Fratello Vip, e colpo di scena, un super ospite sarà presente, stiamo parlando proprio di lui, Gabriel Garko. Entriamo nel dettaglio della sorpresa.

GF Vip, Gabriel Garko super ospite della puntata: il motivo inaspettato

Lunedì 25 settembre andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip, e sicuramente numerose saranno le sorprese che avvolgeranno l’atmosfera in casa. Alfonso Signorini saprà sicuramente come animare la serata e non vi sono dubbi che sarà così, perchè come abbiamo potuto notare fin da subito, le personalità in casa sono davvero spumeggianti.

Da pochissimo è giunta una notizia sorprendente, super ospite della puntata l’amatissimo attore Gabriel Garko, che arriverà in casa per motivi ancora celati.

Gabriel Garko è uno degli attori più amati e seguiti, soprattutto dal pubblico femminile, e non poteva certamente essere diversamente, dato che l’uomo possiede una bellezza tanto passionale. La notizia del suo arrivo nella casa più spiata d’Italia ha sorpreso enormemente tutti. Da pochissimo, Gabriel ha pubblicato un suo scatto con una didascalia alquanto ambigua:

Sentirete delle cose che non vorreste sentire, per me sarà dura, molto dura, ma vi prometto che avrete soltanto la verità

ha scritto l’attore in basso all’immagine postata. Un messaggio sicuramente che nasconde qualcosa di inaspettato, anzi, l’uomo sostiene che tante persone non capiranno, e molta gente arriverà al punto di giudicare.

Parole che hanno acceso la forte curiosità dei telespettatori. L’attesa del suo ingresso in casa è davvero elevata, cosa vorrà rivelare Gabriel Garko? Tutti sintonizzati questa sera su canale 5 per scoprire la verità al Grande Fratello Vip.

