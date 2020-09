GF Vip, Iconize risponde alle accuse di Dayane Mello e Tommaso Zorzi: “Sono molto deluso”.

La nuova edizione del Grande Fratello Vip è iniziata in maniera davvero scoppiettante, i colpi di scena sono all’ordine del giorno. Questa conduzione di Alfonso Signorini si prospetta essere una delle migliori. I concorrenti in gioco hanno tutti una personalità davvero entusiasmante, ognuno è pronto a dire la sua in ogni circostanza. Il reality ha avuto inizio da pochissimo e già diversi sono stati gli scontri in atto. In particolare ad animare l’atmosfera della casa più spiata d’Italia i numerosi battibecchi tra Tommaso Zorzi e Francesca Pepe, che sembrano non avere una tregua. La modella sembra in realtà essere al centro delle discussioni, infatti, più volte ha avuto disguidi anche con gli altri concorrenti. Come sappiamo, i partecipanti del Grande Fratello Vip sono controllati 24 ore su 24, e mostrano nonostante le telecamere di essere molto spensierati. Di recente, Dayane Mello ritrovandosi a parlare con Tommaso Zorzi ha raccontato un fatto sorprendente, riguardante proprio l’ex fidanzato di Zorzi. La Mello ha dichiarato che Iconize avrebbe finto un’aggressione omofoba. Infatti, qualche tempo fa, l’ex fidanzato di Tommaso aveva raccontato di essere stato aggredito, e di aver subito un pugno in faccia, un episodio molto difficile da rivelare per l’uomo. Dal canto suo, quest’ultimo ha voluto dire la sua, scagliandosi duramente contro i due concorrenti.

GF Vip, Iconize risponde alle accuse: “Sono molto deluso”

Questa sera andrà in onda la nuova edizione del Grande Fratello Vip che continua a garantire grandi sorprese. I concorrenti sono sotto i riflettori 24 ore su 24 e sembrano essere molto tranquilli, nonostante l’occhio vigile del GF e soprattutto del pubblico da casa. In questi ultimi giorni, Dayane Mello ha rivelato a Tommaso Zorzi un fatto incredibile sul suo ex fidanzato Iconize. Infatti, secondo la modella avrebbe finto un’aggressione omofoba, sostenendo che il pugno ricevuto e che aveva mostrato sul suo profilo, era in realtà non vero. Dal canto suo, ovviamente Iconize ha voluto replicare, scagliandosi duramente contro i due concorrenti.

Iconize da pochissimo ha pubblicato delle storie sul suo profilo instangram in cui ha manifestato tutta la sua rabbia e il suo sconforto nei confronti di Dayane e Tommaso, ma in particolare si è scagliato contro Zorzi. Infatti, l’uomo ha sostenuto che il concorrente essendo stato il suo ex fidanzato, avrebbe dovuto almeno difenderlo dalle pesanti accuse , e non credere alle parole della modella. Inoltre, ha dichiarato che si tratta di una situazione davvero sgradevole, rivolgendo parole durissime ai due coinquilini della casa del Grande Fratello Vip. Ha spiegato di essere molto deluso da Tommaso, avendo affrontato insieme proprio diverse situazioni del genere. “Sono molto deluso, siamo al limite del ridicolo”, ha raccontato Iconize, che si è sentito molto ferito per le accuse ricevute.

