Gf Vip, Lorella Cuccarini risponde alla stangata lanciata da Tommaso Zorzi ieri: “Mi ferisce molto”, le toccanti parole della conduttrice

Eclettico, simpaticissimo e senza peli sulla lingua, Tommaso Zorzi si è già fatto conoscere all’interno della casa per i suoi modi di fare molto ironici e simpatici. Anche se bisogna dire che il ragazzo ne ha avute da dire davvero per tutti e per moltissimi personaggi al di fuori della casa. Lui è certamente tra i concorrenti favoriti e più seguiti di questa edizione. Per lui la convivenza con gli inquilini è piuttosto tranquilla, tranne che con una concorrente, Franceska Pepe. I due infatti non hanno altro che rimbeccarsi e lanciarsi frecciatine l veleno. Più passano i giorni e più i litigi aumentano, a volte risultando quasi forzati. Inutile dirvi che ad un certo punto si è trovato a dover intervenire anche Alfonso Signorini. I due sembrano non trovare davvero un punto di incontro, e in certi momenti l’aria è davvero elettrica. Anche se tra i personaggi a cui ha avuto da ridire al di fuori del programma c’è Lorella Cuccarini. La conduttrice è stata apertamente attaccata dall’influencer e ha deciso di rispondere per le rime a Tommaso Zorzi.

Gf Vip, Lorella Cuccarini risponde a Zorzi: “Mi ferisce molto”

Lorella Cuccarini è una grandissima professionista che tiene sempre banco nella nostra televisione, ieri è stata apertamente attaccata da Zorzi, che le ha riservato parole non troppo dolci. Il ragazzo ha infatti dichiarato: “E’ una S******”, la concorrente Stefania Orlando fa notare a Tommaso che la posizione della Cuccarini è dettata dalla sua religione cattolica, ma Zorzi non ci sta :”Non puoi nel 2020 romperci i c*******, cosa vuol dire che sei cattolica? Piuttosto taci che fai più bella figura”

insomma, parole durissime, a cui poi la conduttrice risponde così: “Sono una persona onesta, l’ipocrisia non fa parte del mio DNA. Quando esprimo un’opinione, non è mai contro qualcuno, quindi sentire un concorrente del Grande Fratello dire che sono “contro gli omosessuali” (più una serie di insulti che faccio finta di non aver sentito) è qualcosa che mi ferisce profondamente e che non credo di meritare.” La donna non ammette di essere etichettata in modo diverso, da quanto realmente è e invita Zorzi a prendere un caffè per conoscersi, quando concluderà la sua esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Non ci resta che aspettare eventuali sviluppi.